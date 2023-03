Clip ‘bé trai 3 tuổi nghi bị cho dùng ma túy đá': Công an làm việc với ba dượng

Sáng 25.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Thảo (Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) cho biết, chính quyền đã nhận được thông tin về clip "ba dượng nghi cho con 3 tuổi dùng ma túy đá" và báo cáo lên UBND huyện. Theo thông tin do ông Thảo cung cấp, công an đã mời người được cho là ba dượng trong clip lên làm việc. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Hành động của người đàn ông trong clip gây phẫn nộ Chụp màn hình

"Ba mẹ bé trai trong clip đã ly thân, họ có 2 con, một đứa ở với ba, bé trai ở với mẹ. Giờ mẹ bé đã ở với một người đàn ông khác. Clip xuất hiện vào tối 24.3. Vụ việc đang được công an điều tra và thông tin sẽ được cung cấp sau", ông Thảo nói.

PV liên lạc với anh Trần Minh Tài (31 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), ba ruột bé T.N.A.T (3 tuổi) - bé trai xuất hiện trong clip thì anh cho hay anh đang lên công an xác minh thông tin. Anh cũng mong sớm gặp lại con trai mình.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng kềm tác động vào bộ phận nhạy cảm của bé trai. Chụp màn hình

Từ khuya 24.3, mạng xã hội xuất hiện clip đoạn clip một người đàn ông được cho là ba dượng trói chân, dùng kềm tác động vào bộ phận nhạy cảm và cho bé trai 3 tuổi dùng chất nghi là ma túy đá ở TP.HCM. Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận.