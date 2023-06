Clip biểu diễn của chủ tịch ACB hot hơn 'Rap Việt'

Màn trình diễn của Trần Hùng Huy gây "bão" mạng xã hội trong 2 ngày qua FBNV

Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng ACB tối 4.6, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy bất ngờ khoe khả năng đàn, hát, nhảy khi trình diễn hai ca khúc Always remember us this way và Cô đơn trên sofa trước toàn thể nhân viên và khách mời. Hình ảnh vị “tổng tài” phong độ, điển trai diện sơ mi trắng trình diễn đầy máu lửa dưới màn mưa được dàn dựng công phu không khác gì tiết mục của những ngôi sao đình đám khiến khán giả choáng ngợp và hưởng ứng nhiệt tình.

Màn trình diễn của doanh nhân này cũng nhanh chóng được đăng tải lên mạng xã hội và lập tức trở thành chủ đề gây “bão” trong suốt 2 ngày qua.

Sự kiện có Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy biểu diễn trở thành chủ đề âm nhạc được săn đón hơn cả chương trình Rap Việt mùa 3 CHỤP MÀN HÌNH YOUNET MEDIA

Theo số liệu từ YouNet Media, chủ đề liên quan đến màn trình diễn của ông Trần Hùng Huy đã thu hút 17.341 lượt thảo luận (tính tại thời điểm 20 giờ ngày 6.6). Đến nay, các cuộc thảo luận liên quan đến sự kiện có doanh nhân này trình diễn có tổng lượng tương tác hơn 200.000 và vượt quá 23.700 lượt thảo luận trên các nền tảng trực tuyến. Những con số ấn tượng trên đưa gala kỷ niệm của ACB đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc hot nhất mạng xã hội, vượt qua cả chương trình Rap Việt mùa 3 vốn “phủ sóng” khắp mạng xã hội trong thời gian qua.

Cùng với đó, từ khóa Trần Hùng Huy cũng đứng đầu lượng tìm kiếm trên Google trong ngày 5.6 với hơn 50.000 lượt tìm kiếm. Những thông tin liên quan đến màn trình diễn gây “bão” vừa qua cũng như đời tư, công việc của vị chủ tịch điển trai này được dân mạng “săn lùng” tích cực. Trên mạng xã hội, doanh nhân nổi tiếng này được “hội chị em” hết lời khen ngợi, ví như nam thần bước ra từ truyện ngôn tình khi vừa sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ lại đa tài, bản lĩnh và giàu có.

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, được biết đến là vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam khi nắm giữ chức vụ này tại ACB mới 34 tuổi (2012) FBNV

Đây không phải lần đầu tiên ông Trần Hùng Huy gây chú ý với khả năng ca hát, trình diễn nổi bật của mình. Trước đó, trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ACB, doanh nhân này từng gây chú ý khi khoe tài ca hát, vũ đạo qua màn thể hiện hàng loạt bản hit: Ngày mai em đi, Uptown Funk, Attention, Sau tất cả… Phong cách trẻ trung, sôi động của chủ tịch này trên sân khấu khác hẳn với hình ảnh đĩnh đạc, nghiêm nghị và cứng nhắc mà mọi người vẫn hình dung về chủ tịch của một công ty lớn.