Clip 'con gái đánh mẹ ở Bến Tre' gây xôn xao: Chính quyền nói gì?

Ngày 11.2, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Thoàng, Chủ tịch UBND xã Phú Vang, H.Bình Đại (Bến Tre), cho biết ông đã xem đoạn 2 đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc xảy ra trong vườn dừa của bà Trần Thị Bé Ba ở ấp Phú Thành (xã Phú Vang) xảy ra sáng ngày 7.2.

Theo nội dung clip, vợ chồng bà Bé Ba đang dọn vườn dừa tạp thì bà N.T.G. (78 tuổi, mẹ ruột bà Bé Ba) ra ngăn cản, xô xát với vợ chồng bà. Các đoạn clip trên do bà T., (con ruột bà G., em gái bà Bé Ba) quay lại và đăng tải.

Theo ông Thoàng, đó là những đoạn clip không phản ánh đầy đủ nội dung câu chuyện. Cách đăng tải từng đoạn dễ gây hiểu nhầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Chính quyền địa phương đã mời bà T., (người đăng clip) lên làm việc, vận động gỡ clip xuống trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ và bà T. đã thực hiện nhưng sau đó bà lại đăng đoạn clip bằng một tài khoản khác nên sẽ tiếp tục vận động bà T.. “Chúng tôi cũng đã có yêu cầu sự phối hợp của lực lượng an ninh công an để làm rõ các vấn đề liên quan đến clip gây mất an ninh trật tự trên. Nếu có hành vi xúi giục, dàn cảnh… sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Thoàng nói.

Ông Thoàng cho biết thêm, vườn dừa ở ấp Phú Thành - nơi xảy ra vụ xô xát là đất hợp pháp của bà Trần Thị Bé Ba và chồng có diện tích hơn 2,4 công (hơn 2.400 m2).





Khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo UBND xã đã cử lực lượng gồm công an, cán bộ tư pháp, địa chính xã xuống lập biên bản hiện trường, lấy lời khai các bên và không ghi nhận vợ chồng bà Bé Ba có hành vi ngược đãi, đánh đập mẹ ruột..

Mâu thuẫn giữa bà G. và con gái là bà Bé Ba phát sinh từ trước Tết Nhâm Dần năm 2022 và UBND xã Phú Vang từng mời hòa giải nhưng không thành nên hồ sơ vụ việc tranh chấp đã được xã chuyển về TAND H.Bình Đại xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên vào chiều 11.2, bà Bé Ba cho biết những ngày qua gia đình bà liên tục bị nhiều số điện thoại lạ gọi gây rối, hăm dọa…

Bà chia sẻ chuyện câu chuyện gia đình và khẳng định: "Vợ chồng tôi chưa bao giờ làm hại hay ngược đãi gì mẹ tôi cả".

Bà G. từng sống chung với bà Bé Ba trước khi chuyển qua sống với em gái bà Bé Ba là bà T.