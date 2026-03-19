Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Clip nhóm người bày bàn ăn trên thùng xe bán tải gây bức xúc, CSGT vào cuộc

Trần Kha - Vũ Phượng
19/03/2026 15:22 GMT+7

Mạng xã hội đang lan truyền clip nhóm thanh niên thản nhiên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải khi xe đang lưu thông, khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 19.3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải biển kiểm soát 51D-721.xx đang di chuyển trên đường phố TP.HCM.

Nhóm người thản nhiên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang di chuyển trên đường phố

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ clip, chiếc xe bán tải biển kiểm soát 51D-721.xx chở theo 3 người phía sau thùng xe. Nhóm này không ngồi trực tiếp xuống sàn mà kê sẵn các loại ghế sắt và một chiếc bàn nhựa ở giữa thùng xe để phục vụ việc ăn uống.

Khi xe di chuyển đến trước địa chỉ 178A Hậu Giang (phường 6, quận 6 cũ), nhóm thanh niên này nhảy xuống xe, tay cầm sẵn tô, đũa để mua hủ tiếu của một xe đẩy bên lề đường.

Ở một đoạn clip khác, khi chiếc xe này đang dừng chờ đèn đỏ tại một giao lộ đông đúc, nhóm 3 thanh niên vẫn thản nhiên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải. Thậm chí, những người này còn vô tư cầm bịch nước giải khát "cụng ly", hô hào "dô" rất lớn, gây chú ý cho nhiều người đi đường xung quanh.

Ngay sau khi các đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm thanh niên này. Đa số ý kiến cho rằng đây là hành động dàn dựng, quay clip nhằm mục đích "câu view" trên các nền tảng mạng xã hội một cách phản cảm.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định, việc ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ về việc chở người trên thùng xe trái quy định, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao khi xe thắng gấp hoặc có va chạm.

"Đường phố đông đúc mà bày bàn ghế ra ăn uống như ở nhà, lại còn quay clip cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật", một tài khoản bình luận.

Liên quan vụ việc này, đại diện Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM - đơn vị phụ trách tuyến đường cho biết lực lượng đang xác minh thời gian xảy ra sự việc như trong clip. Với biển số xe, kiểm tra của CSGT cho thấy đây là biển số xe đã làm thủ tục thu hồi từ tháng 5.2025. Do đó, CSGT đang tiếp tục tìm hiểu chính xác mốc thời gian, mời người liên quan đến làm rõ.

Tin liên quan

Dừng xe làn khẩn cấp trên cao tốc để ngủ, tài xế bị CSGT phạt 13 triệu

Tài xế dừng xe làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo để ngủ đã bị CSGT lập biên bản phạt 13 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xe bán tải Ăn uống Đội CSGT Chợ Lớn câu view mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận