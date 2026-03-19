Clip nhóm người bày bàn ăn trên thùng xe bán tải gây bức xúc, CSGT vào cuộc

Ngày 19.3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải biển kiểm soát 51D-721.xx đang di chuyển trên đường phố TP.HCM.

Nhóm người thản nhiên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang di chuyển trên đường phố ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ clip, chiếc xe bán tải biển kiểm soát 51D-721.xx chở theo 3 người phía sau thùng xe. Nhóm này không ngồi trực tiếp xuống sàn mà kê sẵn các loại ghế sắt và một chiếc bàn nhựa ở giữa thùng xe để phục vụ việc ăn uống.

Khi xe di chuyển đến trước địa chỉ 178A Hậu Giang (phường 6, quận 6 cũ), nhóm thanh niên này nhảy xuống xe, tay cầm sẵn tô, đũa để mua hủ tiếu của một xe đẩy bên lề đường.

Ở một đoạn clip khác, khi chiếc xe này đang dừng chờ đèn đỏ tại một giao lộ đông đúc, nhóm 3 thanh niên vẫn thản nhiên ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải. Thậm chí, những người này còn vô tư cầm bịch nước giải khát "cụng ly", hô hào "dô" rất lớn, gây chú ý cho nhiều người đi đường xung quanh.

Ngay sau khi các đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm thanh niên này. Đa số ý kiến cho rằng đây là hành động dàn dựng, quay clip nhằm mục đích "câu view" trên các nền tảng mạng xã hội một cách phản cảm.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định, việc ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ về việc chở người trên thùng xe trái quy định, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao khi xe thắng gấp hoặc có va chạm.

"Đường phố đông đúc mà bày bàn ghế ra ăn uống như ở nhà, lại còn quay clip cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật", một tài khoản bình luận.

Liên quan vụ việc này, đại diện Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM - đơn vị phụ trách tuyến đường cho biết lực lượng đang xác minh thời gian xảy ra sự việc như trong clip. Với biển số xe, kiểm tra của CSGT cho thấy đây là biển số xe đã làm thủ tục thu hồi từ tháng 5.2025. Do đó, CSGT đang tiếp tục tìm hiểu chính xác mốc thời gian, mời người liên quan đến làm rõ.