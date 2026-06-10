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Cloud VPS tại DataOnline: Sự khác biệt đến từ hiệu năng thực tế

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/06/2026 15:26 GMT+7

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp Cloud VPS giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, ổn định và kết nối tốc độ cao? Đã đến lúc trải nghiệm Cloud VPS giá rẻ thực thụ tại DataOnline - nơi định nghĩa lại khái niệm máy chủ ảo chất lượng cao.

Tại sao DataOnline vượt trội?

  • DataOnline cung cấp Hạ tầng Cloud thực sự: Vận hành trên Cloud OpenStack và hệ thống lưu trữ phân tán CEPH (chuẩn HA 1-1). Dữ liệu của bạn luôn an toàn trước mọi sự cố phần cứng.
  • Phần cứng Enterprise đỉnh cao: 100% sử dụng CPU Intel Xeon Platinum và AMD EPYC đời mới. Nói không với CPU Xeon E5 đời cũ.
  • Tốc độ đọc ghi đĩa thần tốc: Tích hợp ổ cứng SSD NVMe Gen 4 siêu tốc, mang lại IOPS lý tưởng cho website và ứng dụng nặng.
  • Tài nguyên vật lý cam kết: 100% RAM Dedicated chuyên biệt, không giới hạn GHz CPU, cho phép khai thác tối đa 100% công suất vCPU.
  • Hạ tầng mạng vững chắc: Băng thông rộng từ 200 Mbps, không giới hạn lưu lượng truyền tải và tích hợp sẵn tường lửa Anti-DDoS miễn phí.

Ưu đãi độc quyền

Thuê VPS ngay hôm nay: Dùng thử miễn phí 7 ngày tự động kích hoạt qua Zalo và hoàn tiền 100% trong 30 ngày đầu không cần lý do. Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ chuyển dữ liệu và tối ưu tốc độ website miễn phí 24/7/365.

Bứt phá hiệu năng cho hệ thống của bạn ngay hôm nay với mức giá cực kỳ phải chăng!

Cloud VPS tại DataOnline: Sự khác biệt đến từ hiệu năng thực tế - Ảnh 1.

Liên hệ: Công ty TNHH Dữ liệu trực tuyến

  • Website: https://dataonline.vn/
  • Hotline: 0356958688
  • Zalo: https://zalo.me/dataonline

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