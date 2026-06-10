Cloud VPS tại DataOnline: Sự khác biệt đến từ hiệu năng thực tế

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- Phần cứng Enterprise đỉnh cao: 100% sử dụng CPU Intel Xeon Platinum và AMD EPYC đời mới. Nói không với CPU Xeon E5 đời cũ.
- Tốc độ đọc ghi đĩa thần tốc: Tích hợp ổ cứng SSD NVMe Gen 4 siêu tốc, mang lại IOPS lý tưởng cho website và ứng dụng nặng.
- Tài nguyên vật lý cam kết: 100% RAM Dedicated chuyên biệt, không giới hạn GHz CPU, cho phép khai thác tối đa 100% công suất vCPU.
- Hạ tầng mạng vững chắc: Băng thông rộng từ 200 Mbps, không giới hạn lưu lượng truyền tải và tích hợp sẵn tường lửa Anti-DDoS miễn phí.
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