Cloud VPS tại DataOnline: Sự khác biệt đến từ hiệu năng thực tế

Tại sao DataOnline vượt trội?

DataOnline cung cấp Hạ tầng Cloud thực sự: Vận hành trên Cloud OpenStack và hệ thống lưu trữ phân tán CEPH (chuẩn HA 1-1). Dữ liệu của bạn luôn an toàn trước mọi sự cố phần cứng.

Phần cứng Enterprise đỉnh cao: 100% sử dụng CPU Intel Xeon Platinum và AMD EPYC đời mới. Nói không với CPU Xeon E5 đời cũ.

Tốc độ đọc ghi đĩa thần tốc: Tích hợp ổ cứng SSD NVMe Gen 4 siêu tốc, mang lại IOPS lý tưởng cho website và ứng dụng nặng.

Tài nguyên vật lý cam kết: 100% RAM Dedicated chuyên biệt, không giới hạn GHz CPU, cho phép khai thác tối đa 100% công suất vCPU.

Hạ tầng mạng vững chắc: Băng thông rộng từ 200 Mbps, không giới hạn lưu lượng truyền tải và tích hợp sẵn tường lửa Anti-DDoS miễn phí.

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