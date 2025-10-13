Clubhouse The Fullhaus: Biểu tượng của bản sắc sống vẹn tròn

Clubhouse The Fullhaus - Công trình biểu tượng ‘lưu dấu tinh hoa’

Không chỉ kiến tạo không gian sống đẳng cấp, với tâm huyết và tư duy tiên phong, chủ đầu tư CapitaLand Development (Việt Nam) còn gieo mầm cho những chuẩn mực sống mới. Từng công trình mang hơi thở của tính duy mỹ và sự khác biệt, khắc họa rõ nét qua hệ tiện ích được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ.

Nếu như Lumi Hanoi thắp sáng phía Tây Thủ đô với Đường dạo trên không, đưa thiên nhiên đến ngưỡng cửa mỗi tòa nhà, và dẫn lối cư dân tới hệ tiện ích ‘độc bản’, thì ở dự án The Fullton, một công trình biểu tượng cũng đã dần thành hình mang tên The Fullhaus. Đây là một trong những mô hình Clubhouse chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực phía Đông, vươn mình giữa những tầng xanh an nhiên của quần thể công viên trung tâm ~2ha.

Nắm bắt xu hướng sống của giới thượng lưu trên thế giới, Clubhouse The Fullhaus tựa như chốn nghỉ dưỡng tại gia, nơi chủ nhân tinh hoa khám phá tầng sống riêng tư, giao hòa với cộng đồng và thiên nhiên. Từng kỷ niệm bên gia đình được nâng niu, những cuộc gặp gỡ kết giao với người bạn mới, sẻ chia sự đồng điệu về sở thích, đều kiến tạo nên bản sắc sống vẹn tròn.

Sảnh đón The Fullhaus sang trọng và ấm áp, chào đón giới tinh anh khám phá chương sống đẳng cấp ngay tại nơi sinh sống. Ảnh: CapitaLand.

Chạm khắc không gian kiến trúc đa tầng

Như một kiệt tác nghệ thuật, thiết kế mặt ngoài The Fullhaus do đơn vị tư vấn thiết kế studioMilou đảm trách, đã khéo léo kế thừa ngôn ngữ kiến trúc cascade ‘xếp tầng’ chủ đạo của toàn dự án. Mỗi vách nan đan xen với cây xanh nhịp nhàng, mô phỏng nhịp điệu tầng tầng lớp lớp của những triền ruộng bậc thang trải dài, mở ra câu chuyện về sự hòa quyện tinh tế giữa dấu ấn bản địa và thiên nhiên.

Không chỉ gây ấn tượng ở thiết kế kiến trúc, không gian bên trong của Clubhouse phô diễn vẻ đẹp tinh tế với đường nét toát lên khí chất hiện đại và sang trọng. Chia sẻ về triết lý sáng tạo, đại diện đơn vị tư vấn nội thất Clubhouse The Fullhaus nhấn mạnh: ‘Thiết kế nội thất không đơn thuần là sắp đặt không gian, mà là nghệ thuật chạm đến tâm hồn. Và tôi tin rằng, không gian Clubhouse The Fullhaus cũng có thể đánh thức những rung cảm sâu lắng nhất trong tâm thức người trải nghiệm’.

Khi bước vào không gian The Fullhaus, chủ nhân như thấy mình giữa thiên nhiên an trú, từ ghế ngồi tới đèn chùm lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang, tới ánh sáng phân tầng. Bên cạnh đó, sử dụng mảng xanh đan xen, kết hợp với chất liệu tự nhiên như đá và gỗ, điểm xuyết ánh đồng rực rỡ như nắng ban mai, cùng bảng màu nội thất gợi nhắc mùa màng: đất nung ấm áp, ghi nâu trầm lắng, xanh tươi của cây lá, The Fullhaus khơi gợi khoảnh khắc trở về với sự nguyên bản và tĩnh tại.

Nghệ thuật bày trí nội thất và không gian mang tới trải nghiệm tiện nghi và đậm chất duy mỹ. Ảnh: CapitaLand.

Bản sắc sống vẹn tròn vun đắp cho mọi thế hệ

Chạm tới đỉnh cao của nghệ thuật sống là khi con người thấu hiểu nhau, bản thể cá nhân hòa cùng sự gắn kết, thiên nhiên và con người không còn khoảng cách; khi ấy, cuộc sống mới thật sự ‘vẹn tròn’. Và chính Clubhouse The Fullhaus là hiện thân cho triết lý ‘sống vẹn tròn’ ấy: một thế giới tiện ích thu nhỏ, nơi lắng nghe thanh âm reo vui quần tụ, nhịp sống tĩnh tại xen lẫn hứng khởi, để từng khoảnh khắc bên gia đình hóa thành ký ức vàng son, vun bồi nên di sản tinh thần.

Nằm tại trái tim cộng đồng tinh hoa, The Fullhaus Clubhouse hội tụ 12 tiện ích liên hoàn được thiết kế chuẩn ‘resort tại gia’. Ngay trước thềm nhà, cư dân có thể sống trọn một ‘kỳ nghỉ dưỡng’, từ phòng gym, bể bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em đến phòng chiếu phim đa năng, sảnh tiệc Cyan cùng phòng tiệc Verde sang trọng. Mỗi thế hệ đều tìm thấy ‘khoảng trời riêng’ để tái tạo năng lượng, nhịp sống thường nhật cũng hóa thành tinh thần nghỉ dưỡng giữa lòng khu đô thị tinh hoa.

Clubhouse The Fullhaus nâng tầm chuẩn mực hưởng thụ cuộc sống ngay tại gia. Ảnh: CapitaLand.

Sau những giờ phút riêng tư hay gắn kết gia đình, là lúc tận hưởng khoảnh khắc hòa mình cùng cộng đồng và thiên nhiên. Clubhouse kết nối trực tiếp với công viên trung tâm ~2ha, mở ra một thế giới tiện ích dành cho mọi lứa tuổi. Các điểm nhấn cảnh quan như vườn đón gió, vườn tĩnh tại cũng trở thành trạm kết nối của những người bạn đồng niên, để mỗi ngày ngập tràn sự an yên và niềm vui.

Hệ tiện ích tại Clubhouse The Fullhaus và công viên trung tâm được quy hoạch liền mạch, mở ra nhịp sống tràn đầy cảm hứng cho mọi thế hệ cư dân. Ảnh: CapitaLand.

Sự luân chuyển nhịp nhàng giữa các không gian trong nhà và ngoài trời, biến The Fullhaus thành một ‘trục trải nghiệm’ xuyên suốt: nơi ông bà, cha mẹ và con trẻ, dù ở những hoạt động khác nhau, vẫn luôn kết nối trong cùng một nhịp sống.

Không chỉ dừng lại ở một công trình biểu tượng về kiến trúc, Clubhouse The Fullhaus còn là trái tim kết nối một quần thể đa tầng sống: tầng dấu ấn, tầng cộng hưởng, và tầng tĩnh tại. Mỗi tiện ích góp phần vun đắp xúc cảm, khơi nguồn kết nối, giúp những cư dân tinh anh tận hưởng một cuộc sống ý nghĩa và vẹn tròn.

Về dự án The Fullton:

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha. Vị trí : Vinhomes Ocean Park 3

: Vinhomes Ocean Park 3 Hotline : 1800 400 088

: 1800 400 088 Website : thefullton.com.vn

: thefullton.com.vn Facebook : https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam

: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld



