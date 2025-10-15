CMC đồng hành TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Tại triển lãm, CMC giới thiệu loạt giải pháp công nghệ chiến lược thuộc hai nhiệm vụ quốc gia gồm C-OpenAI - Nền tảng trí tuệ nhân tạo mở của Việt Nam và CMC Cloud - Hạ tầng điện toán đám mây quốc gia, thể hiện cam kết đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Hệ sinh thái mở C-OpenAI gồm 25 công nghệ lõi Made in Vietnam, Made by CMC đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính, giáo dục, y tế, hành chính công… Các sản phẩm của CMC giúp giải quyết nhiều bài toán lớn trong xây dựng Chính phủ số, Xã hội số, Kinh tế số. Trong số các giải pháp được trình diễn, các đại biểu đặc biệt quan tâm tới CLS, C-AI O FFICE và C-E NERGY .

Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" Ảnh: CTV



"Chúng tôi tin rằng một TP.HCM thông minh, xanh và bền vững sẽ được hình thành từ chính sức mạnh của công nghệ và con người. C-AI Office và C-Energy là bước đi của CMC TS để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, góp phần đưa thành phố trở thành biểu tượng của chuyển đổi số quốc gia" - ông Phạm Ngọc Bắc, Phó chủ tịch EVP/Tổng giám đốc CMC TS chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại gian trưng bày, CMC trình diễn hệ thống AIBOX và AIVISION - công nghệ xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị, giúp giảm độ trễ và tăng cường bảo mật; cùng mô hình Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM - dự án quy mô 250 triệu USD đang được triển khai, được kỳ vọng trở thành “Trái tim AI” của thành phố.

Đồng hành cùng TP.HCM phát triển kinh tế số và kinh tế xanh

TP.HCM đang hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP vào năm 2030, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế và đô thị thông minh kiểu mẫu của Đông Nam Á. Với định hướng đó, CMC đóng vai trò là “cầu nối chuyển đổi số, chuyển đổi AI” giữa Việt Nam và thế giới, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế số - kinh tế xanh - tuần hoàn, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.



Bộ thiết bị thuộc giải pháp CMC AIBOX và CMC AIVISION được chọn trưng bày tại khu VIP của triển lãm Ảnh: CTV



Các giải pháp của CMC được thiết kế theo tiêu chí “Xanh - Mở - An toàn”, giúp tổ chức, doanh nghiệp giảm phát thải carbon thông qua hạ tầng điện toán đám mây và AI tối ưu năng lượng; Thúc đẩy vận hành thông minh, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất; Tăng tính bảo mật dữ liệu quốc gia và chủ quyền số.

CMC cũng đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế và các trường đại học tại TP.HCM nhằm đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, tạo lực lượng chuyên gia AI - Data - Cloud phục vụ cho tầm nhìn dài hạn của thành phố.

Trong thời gian tới, CMC tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, nền tảng AI mở và các mô hình hợp tác công - tư, hướng đến mục tiêu biến TP.HCM trở thành trung tâm AI của khu vực. Thông qua đó, tập đoàn mong muốn góp phần tạo dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng với thế giới.