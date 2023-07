CMC hướng tới trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu năm 2025

Trong năm tài chính 2022, t ập đoàn công nghệ CMC hoàn thành tốt kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm, khi tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.663 tỉ đồng, tăng trưởng 21,8% so với cùng kỳ và đạt 96,5% kế hoạch năm 2022.

Ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ mục tiêu 2023, tầm nhìn 2025 của CMC CTV

Các lĩnh vực chính đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước, trong đó nổi bật là: Khối kinh doanh quốc tế có tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021: Doanh thu tăng 62% và hoàn thành 104% kế hoạch năm, lợi nhuận tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu các khối Công nghệ - Giải pháp và Hạ tầng số đều tăng trưởng lần lượt ở mức 13%, 14% và hoàn thành kế hoạch ở mức 101% và 90%.

Tập đoàn cũng đưa ra mục tiêu doanh thu năm 2023 của CMC sẽ là 10.200 tỉ đồng, tăng 22% so với 2022; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đạt 1.125 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2022. Tất cả các lĩnh vực chủ chốt gồm: Công nghệ - Giải pháp, Kinh doanh quốc tế và Hạ tầng số… đều được đẩy mạnh phát triển nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành tập đoàn quốc tế với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 25%/năm trong giai đoạn 2023 - 2025 sắp tới.

Phát biểu tại Đ ại hội, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch điều hành Tập đoàn CMC chia sẻ: "Với mục tiêu trong 30 - 50 năm tới giữ vững vị thế trở thành một tập đoàn quy mô toàn cầu, CMC tập trung chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ thông tin cốt lõi như Big Data, AI, IoT, VR, Blockchain... Đồng thời, CMC sẽ tăng cường các hoạt động nâng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nâng cao năng lực quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế".

Về kế hoạch quản trị nhân sự, Tập đoàn CMC tiếp tục phát huy tối đa năng lực của các nguồn lực sẵn có đồng thời phát triển thêm mạng lưới nguồn nhân lực mới. Theo đó, CMC sẽ không ngừng nâng cao và tối ưu hóa bộ máy lãnh đạo, cán bộ nhân viên của tập đoàn, hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô hơn 10.000 nhân sự toàn cầu vào năm 2025.