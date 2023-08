CMC Telecom mở rộng hệ sinh thái với 2 khối dịch vụ mới

Trong lĩnh vực CNTT, IT Outsourcing (ITO) được hiểu là một doanh nghiệp sẽ sử dụng những nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc về IT. Thị trường Việt vốn được biết đến trong IT Outsourcing chủ yếu ở dịch vụ gia công phần mềm. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, CMC Telecom đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt, đó là mang đến một dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu về CNTT, đặc biệt là hạ tầng số mà mọi doanh nghiệp, tổ chức hiện nay cần đến.

CMC Telecom triển khai dịch vụ IT Outsourcing chú trọng vào hai giá trị cốt lõi, gồm nhân lực và hạ tầng CTV

Công ty hiện có gần 500 nhân sự làm về ITO, am hiểu thị trường quốc tế, như Anh, Nhật, Hàn, Trung. Với kinh nghiệm 15 năm cung cấp hạ tầng, CMC Telecom còn sở hữu đội ngũ nhân sự mà ít đơn vị nào hiện nay có được, đó là hàng trăm nhân sự cấp cao, sở hữu các chứng chỉ quốc tế về Cloud, Network, System, Data Center, An ninh mạng.

"Việc vận hành đã đi vào 'dòng máu' của những kỹ sư hằng ngày. Từ những kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và khả năng quản lý con người, chúng tôi có thể nhân lên thành các hệ thống có sẵn để chuyển giao ngay cho khách hàng", ông Đặng Tùng Sơn, Phó tổng giám đốc - Giám đốc kinh doanh và marketing CMC Telecom chia sẻ.

Trong khi đó, mảng Security (an ninh an toàn thông tin), là được ứng dụng những tiến bộ từ mảng Cyber Security của tập đoàn CMC, để biến đây trở thành một khối dịch vụ quan trọng, cung cấp cho các khách hàng dịch vụ về bảo mật đẳng cấp quốc tế.

Dịch vụ an toàn thông tin của CMC Telecom cung cấp một dải hợp đồng dịch vụ rộng, từ làm phần mềm, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, với bốn dòng sản phẩm chính gồm: Sản phẩm/Giải pháp diệt virus/malware; Trung tâm Giám sát và Điều hành An ninh mạng CMC SOC; Dịch vụ Đánh giá và Kiểm định An ninh ATTT; và Dịch vụ Tư vấn và Đánh giá cấp chứng chỉ.

"Chúng tôi luôn không ngừng hoàn thiện đội ngũ nhân sự và chất lượng dịch vụ để cung cấp cho các khối khách hàng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Từ các dự án lớn đã triển khai với Samsung và các ngân hàng thì CMC Telecom hoàn toàn tự tin cung cấp dịch vụ nhân lực và kinh nghiệm quản trị cho các khách hàng với quy mô lớn hơn nữa", ông Sơn cho biết thêm.