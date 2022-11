CMC trình diễn các giải pháp công nghệ mới tại ngày An toàn thông tin Việt Nam

“Đến với Hội thảo - Triển lãm Quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, chúng tôi muốn giới thiệu tới thị trường Hệ sinh thái an ninh an toàn thông tin Made by CMC - Make in Việt Nam. Hệ sinh thái bao gồm các giải pháp, dịch vụ hướng tới mục tiêu giảm thời gian triển khai cho khách hàng và tối ưu được chi phí, nguồn lực mà khách hàng cần đầu tư", ông Hà Thế Phương, Tổng giám đốc CMC Cyber Security cho biết.

CMC mang tới nhiều sản phẩm, giải pháp tới gian hàng, nổi bật với hệ thống CMC SOC - Trung tâm điều hành an ninh mạng thế hệ mới và CMC CIVAMS - Hệ thống nhận diện khuôn mặt thông minh.

Khách tham quan có thể trải nghiệm CMC CIVAMS ngay tại gian hàng, cũng như tìm hiểu kỹ hơn về CMC SOC với các dịch vụ và giải pháp về an toàn thông tin mạng đã được công nhận trong nước và quốc tế như CMDD - Giải pháp phòng chống mã độc đạt chứng chỉ VB100; CMC CryptoShield - Giải pháp phòng chống mã hóa dữ liệu; CMC Security Monitoring - Dịch vụ giám sát an ninh mạng; CMC Threat Hunting - Dịch vụ săn tìm mối đe dọa...





Tại chương trình, ông Hồ Thanh Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC cũng đã tham gia lễ ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng. CMC cùng với đại diện Cục An toàn thông tin, Hiệp hội VNISA và các doanh nghiệp VNPT, Viettel, MobiFone, Cốc Cốc, Bkav, VNG đã cùng nhau ký kết thành lập liên minh.

Được biết, đây là lần thứ 15 sự kiện được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với nội dung mang tính thời sự nổi bật, Hội thảo năm nay tập trung phân tích chính sách của Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; thực trạng, nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ, giải pháp an toàn thông tin tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.