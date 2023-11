CMC trình diễn giải pháp mới tại ngày An toàn thông tin Việt Nam

Hội thảo năm nay được tổ chức với chủ đề "An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI)". Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA dẫn đoàn đại biểu tham quan gian hàng của CMC CTV

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhận định, Việt Nam đang cùng thế giới đứng trước sự thay đổi mang tính bước ngoặt quan trọng với sự kết hợp giữa sức mạnh của công nghệ trí tuệ nhân tạo và Điện toán đám mây. Các cơ hội lớn được mở ra, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn về quản trị và an toàn dữ liệu.

"Dữ liệu là tài sản của mỗi tổ chức, cá nhân. Bảo vệ dữ liệu cũng chính là bảo vệ tài sản của tổ chức mình. Vì vậy, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin phải xuất phát từ chính mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ.

Cũng tại hội thảo, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng đưa ra nhận định năm 2023 đánh dấu sự bùng nổ của công nghệ Điện toán đám mây (Cloud) và AI, trong đó điển hình là sự ra đời của ChatGPT, phần mềm có sự tăng trưởng người dùng được coi là nhanh nhất trong lịch sử internet.