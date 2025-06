CNN chọn bánh mì Việt Nam vào top 25 thế giới

CNN cho rằng, không có món ăn nào "khiêm tốn" hơn nhưng lại được yêu thích trên toàn thế giới như bánh mì sandwich. Và bởi vì thế, khám phá thế giới qua những món bánh sandwich cũng giống như du lịch vòng quanh trái đất.



Để giúp du khách thu hẹp lựa chọn bánh sandwich khi lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo của mình, CNN đã lựa chọn ra 25 loại sandwich ngon nhất thế giới sau.

Đối với bánh mì Việt Nam, CNN ca ngợi: Có nguồn gốc từ Pháp, bánh mì baguette đã được người Việt tái hiện theo khẩu vị của riêng mình. Bánh mì hiện được bán tại các xe bán đồ ăn ở hầu hết mọi góc phố tại TP.HCM và trên khắp Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, bánh mì còn được yêu thích rộng rãi ngoài biên giới đất nước.

Du khách nước ngoài thưởng thức bánh mì Việt Nam ẢNH: N.THỊNH

Phiên bản cổ điển của bánh mì có nhân thịt heo, gồm chả lụa, cà rốt ngâm chua cắt sợi, củ cải ngâm chua, rau thơm, sốt mayonnaise và các nguyên liệu khác. Du khách cũng có thể tìm thấy các biến thể với đậu phụ và thịt gà sả. "Hương vị giòn, tươi, đậm đà và cực kỳ ngon", CNN nhấn mạnh.

Danh sách còn lại gồm:

Pan Bagnat, Pháp

Pan bagnat - loại bánh sandwich có nguồn gốc từ Nice ở miền Nam nước Pháp, rất được ưa chuộng. Được cắt đôi (nhưng không cắt hoàn toàn), bánh mì mở ra để lộ các lớp rau sống, cá cơm, ô liu, trứng luộc cắt lát, cá ngừ cắt miếng, muối và hạt tiêu được phết nhiều ẢNH: HEMIS

Bánh sandwich Cuba, Cuba/Mỹ

Món sandwich này cho đến nay vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc. Cho dù bạn ăn kèm với salami (à la Tampa) hay không (à la Miami), thì chiếc bánh sandwich này được xếp lớp với giăm bông luộc, thịt heo nướng, dưa chua, mù tạt, phô mai Thụy Sĩ và bơ, tất cả kẹp giữa những lát bánh mì Cuba mềm mại có giá cả phải chăng ẢNH: MARIDAV

Katsu sando, Nhật Bản

Một miếng thịt heo chiên giòn - được giã và tẩm bột panko, kẹp trong chiếc bánh mì sữa trắng Nhật Bản mềm mịn gọi là shokupan - nguyên liệu cơ bản cho món ăn nhẹ được ưa chuộng tại cửa hàng tiện lợi này của Nhật Bản. Được coi là ẩm thực yōshoku (chịu ảnh hưởng của phương Tây), katsu sando thường được trang trí bằng những dải bắp cải và cũng có phiên bản salad gà và trứng (tamago) ẢNH: FOMAA

Falafel pita, Trung Đông

Những viên falafel chiên giòn - làm từ đậu gà ngâm, xay nhuyễn trộn với các loại thảo mộc - được nhét vào một chiếc bánh pita ấm và xốp và làm sáng lên với rau diếp, cà chua, nước sốt tahini chua và các loại gia vị khác có thể bao gồm nước sốt ớt và hummus ẢNH: BRENT HOFACKER

Croque monsieur/madame, Pháp

Loại bánh sandwich nguyên mẫu của Pháp có nguồn gốc từ “un snack” trong các quán cà phê Pháp, món ăn giòn tan (croquant) tuyệt vời này có cả phiên bản nam và nữ (madame et monsieur) ẢNH: JENNIFER CAUSEY

Chivito, Uruguay

Mặc dù tên của loại bánh sandwich Uruguay này có nghĩa là "con dê nhỏ", nhưng thịt của loài động vật nhai lại đó hoàn toàn không có mà gồm thịt bò cắt mỏng (gọi là churrasco), giăm bông, thịt xông khói, rau diếp, sốt mayonnaise và phô mai mozzarella tan chảy. Được xếp chồng cao thành một cuộn tương tự như bánh mì kẹp thịt hoặc bánh mì ciabatta, chivito thường được phủ một quả trứng rán - chỉ để đảm bảo bạn không bị đói khi rời đi ẢNH: URUGUAY

Bocadillo de jamón Ibérico, Tây Ban Nha

Chiếc bánh sandwich cầm tay đơn giản này có một số loại jamón ngon nhất thế giới, đó là giăm bông Iberia hảo hạng từ những chú lợn ăn hạt dẻ. Thịt cắt mỏng được xếp chồng lên trong bánh mì giòn được phết hoặc rưới dầu ô liu nguyên chất. Có thể thêm cà chua tươi và có lẽ một ít phô mai, nhưng giăm bông chắc chắn là ngôi sao của món ẢNH: SPANISH RADISH

Ngoài ra có: Torta ahogada, Mexico; Tramezzino, Ý; Shawarma, Trung Đông; Pambazo, Mexico; Muffaletta, New Orleans, Mỹ; Smørrebrød, Đan Mạch; Spatlo, Nam Phi; bánh mì thịt hun khói Montreal, Canada; Po'boy, New Orleans, Mỹ; Fricassé, Tunisia; bánh mì dưa chuột, Vương quốc Anh; Chip butty, Vương quốc Anh; Reuben, Mỹ; bít tết phô mai Philly, Philadelphia, Mỹ; Broodje haring, Hà Lan; Choripán, Argentina; cuộn tôm hùm, New England, Mỹ.