CNN đưa bánh mì Việt Nam vào top ngon nhất thế giới

Vi Nguyễn
06/04/2026 11:30 GMT+7

Danh sách cập nhật 25 món sandwich (bánh mì kẹp) ngon nhất thế giới vừa được CNN công bố và bánh mì Việt Nam tiếp tục góp mặt.

Trang online của kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ CNN cho rằng, không có món ăn giản dị nào được yêu thích trên toàn thế giới hơn bánh mì kẹp. "Không có quốc gia nào trên hành tinh này không tìm đến một loại bánh mì có nhân bên trong để thỏa mãn cơn thèm", CNN nhấn mạnh và cho rằng, khám phá thế giới bánh mì kẹp, theo một cách nào đó, giống như du lịch vòng quanh thế giới.

Vì thế, để giúp du khách thu hẹp lựa chọn cho chuyến đi tiếp theo, CNN đã đưa ra danh sách cập nhật 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới từ danh sách công bố trước đó (năm 2025).

CNN tiếp tục ca ngợi bánh mì Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh ổ bánh mì Việt Nam trên CNN

ẢNH: GETTY

Đối với bánh mì Việt Nam, CNN chia sẻ với độc giả: "Là một món ăn còn sót lại từ thời Pháp thuộc, bánh mì baguette đã được người Việt biến tấu theo khẩu vị riêng. Bánh mì hiện nay được bán ở hầu hết các góc phố tại TP.HCM và khắp Việt Nam, được yêu thích rộng rãi cả trong và ngoài biên giới quốc gia.

Phiên bản cổ điển sử dụng thịt heo, với các nguyên liệu chính như chả lụa, cà rốt muối chua bào sợi, củ cải muối chua, rau mùi, sốt mayonnaise và các nguyên liệu khác. Du khách cũng có thể tìm thấy các biến thể với đậu phụ và thịt gà xắt nhỏ xào sả. Hương vị giòn tan, tươi mát, đậm đà và vô cùng hấp dẫn".

Bánh mì Việt Nam là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á có mặt trong danh sách. Các tên tuổi khác trong top 25 còn có Pan Bagnat, Pháp; Bocadillo de jamón Ibérico, Tây Ban Nha; Torta ahogada, Mexico; Tramezzino, Ý; Shawarma, Trung Đông; Muffaletta, New Orleans, Mỹ...

Tin liên quan

Không phải phở, món này của Việt Nam vào top 2 món ngon nhất Đông Nam Á

Bảng xếp hạng 100 món ngon Đông Nam Á do tạp chí ẩm thực TasteAtlas vừa công bố có nhiều món của Việt Nam, trong đó có món đứng vị trí thứ 2.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
