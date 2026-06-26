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Thế giới

CNN: Máy bay dường như đâm vào tòa nhà cao nhất ở Bắc Kinh

Văn Khoa
Văn Khoa

Một chiếc máy bay nhỏ dường như đã đâm vào tòa nhà cao nhất ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào chiều 26.6 trong một vụ việc gây chấn động tại một trong những thành phố kiên cố nhất thế giới, theo CNN.

Đoạn phim ấn tượng được đăng trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ rơi từ Tháp CITIC 109 tầng ở Bắc Kinh, cũng như một phần đuôi của máy bay và cửa của một chiếc taxi bị vỡ trên mặt đất.

CNN: Máy bay dường như đâm vào tòa nhà cao nhất ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Tháp CITIC 109 tầng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 2.6.2025

Ảnh: AFP

Một nhà báo của CNN chứng kiến những người sơ tán khỏi tòa nhà chọc trời tập trung trên các con phố gần lối vào, cùng với xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương.

Hình ảnh trên mạng cho thấy mã đăng ký của máy bay dường như chỉ đến một chiếc máy bay thể thao hạng nhẹ được sản xuất trong nước, Sunward SA 60L Aurora, thuộc sở hữu của một công ty hàng không tổng hợp ở Trung Quốc, theo CNN. Trong khi đó, nhà chức trách Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin này.

Dữ liệu chuyến bay chưa được xác minh từ chuyên trang Flightradar24 được đăng trực tuyến dường như cho thấy đường bay bị lệch nghiêm trọng của chiếc máy bay.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ phía Trung Quốc đối với thông tin máy bay nhỏ đâm vào Tháp CITIC 109 tầng ở Bắc Kinh.

Kể từ ngày 1.5, thủ đô Bắc Kinh đã thực sự không có máy bay không người lái theo các quy định mới. Người dân không được phép mua, thuê hoặc lái máy bay không người lái nếu không có sự chấp thuận của chính quyền, theo CNN.

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