CNN: Mỹ sắp cho nhà thầu quân sự đến Ukraine

CNN ngày 25.6 dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp dỡ bỏ lệnh cấm ngầm về việc triển khai các nhà thầu quân sự Mỹ đến Ukraine.



Các giàn phóng tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot của Mỹ tại sân bay Rzeszow-Jasionka, Ba Lan REUTERS

Chính sách đang được bàn bạc và chưa được Tổng thống Biden chốt thông qua. Song, nếu việc này trở thành sự thật sẽ là một thay đổi lớn nữa trong chính sách của Nhà Trắng về Ukraine, nhằm giúp Kyiv giành ưu thế trên chiến trường.

"Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào và việc thảo luận về chuyện này còn sơ khai. Tổng thống tuyệt đối chắc chắn rằng ông ấy sẽ không đưa binh sĩ Mỹ sang Ukraine", CNN dẫn lời một quan chức chính quyền cho hay.

Nếu được thông qua, thay đổi được dự báo sẽ có hiệu lực trong năm nay. Khi đó, Lầu Năm Góc sẽ được phép hợp đồng với các công ty Mỹ để đưa nhân sự sang làm việc tại Ukraine lần đầu tiên từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022. Các quan chức hy vọng quyết định sẽ giúp đẩy nhanh việc bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống vũ khí của Mỹ mà quân đội Ukraine đang sử dụng.

Các công ty đấu thầu sẽ phải trình bày phương án giảm thiểu rủi ro đối với nhân viên nếu sang Ukraine làm việc.

Trong hai năm qua, Nhà Trắng nhấn mạnh toàn bộ người Mỹ, đặc biệt là binh sĩ, đều tránh xa tiền tuyến tại Ukraine. Từ năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Ukraine.

Do đó, vũ khí và trang thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp bị hư hại trong chiến đấu tại Ukraine được chuyển đến các nước lân cận như Ba Lan, Romania để sửa chữa, gây kéo dài thời gian. Binh sĩ Mỹ cũng giúp Ukraine bảo dưỡng định kỳ nhưng thông qua các cuộc gọi video bảo mật, vốn có nhiều hạn chế so với có nhân sự trực tiếp làm việc trên hệ thống vũ khí.

Những thay đổi đã được các quan chức tái cân nhắc trong vài tháng qua khi Nga đạt tiến triển trên chiến trường trong khi nguồn viện trợ của Mỹ bị cản trở tại quốc hội. Các quan chức đương nhiệm và đã mãn nhiệm am tường cho hay việc thay đổi chính sách sẽ không đồng nghĩa các nhà thầu sẽ ồ ạt hiện diện tại Ukraine như từng xảy ra tại Iraq và Afghanistan. Thay vào đó, có khả năng chỉ có vài chục đến vài trăm người làm việc trong một thời điểm.