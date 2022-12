CNN tiết lộ lý do khách quốc tế không nên đánh giá thấp Đà Lạt

Châu Á có hơn 40 quốc gia với nhiều điểm đến vang danh toàn cầu, từ những công trình vĩ đại như Angkor Wat, Taj Mahal đến những đô thị đông đúc nhộn nhịp như Tokyo, Hồng Kông hoặc bãi biển xanh mát Bali, Phuket... Tuy nhiên, có những nơi du khách nước ngoài chưa có dịp tìm tới nhưng lại là "kho báu" vì ít ồn ào, khung cảnh đẹp. CNN đã tiến hành một khảo sát và đưa ra danh sách 18 điểm đến ở châu Á chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến.

CNN cho rằng, Đà Lạt có không khí núi non trong lành và rừng thông mát mẻ. Thành phố thuộc vùng Tây nguyên này cực kỳ nổi tiếng với du khách trong nước nhưng lại không được du khách nước ngoài chú ý nhiều. Ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, thời tiết mát mẻ là thế mạnh của thành phố này. So với các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á, Đà Lạt có lợi thế cạnh tranh lớn về khí hậu.

Nằm giữa thành phố là hồ Xuân Hương thơ mộng, Đà Lạt tự hào với mọi thứ từ kiến trúc thời Pháp - dấu tích là những căn biệt thự cổ hay nhà ga xưa cũ trên đồi. Đà Lạt còn có nhiều công trình kiến trúc mới đủ gây ấn tượng đối với du khách quốc tế như Crazy House (Nhà Điên) của kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Đà Lạt còn có những thác nước hoang sơ tuyệt đẹp nằm ẩn mình bên những ngọn núi. Chưa hết, thành phố này còn có nhiều hoạt động thú vị dành cho các cặp đôi yêu nhau, du lịch hưởng tuần trăng mật hoặc những người yêu thiên nhiên...





Ngoài ra, Việt Nam còn có điểm đến khác du khách nước ngoài không nên đánh giá thấp là vịnh Lan Hạ. CNN cho rằng, vịnh Hạ Long đã quá phổ biến trên thế giới và để có một trải nghiệm tương tự nhưng trong một không gian khác thì du khách nên thăm vịnh Lan Hạ gần bên. Đến nơi này, du khách sẽ được thả mình trên du thuyền trong vùng nước biển bình yên được chia cắt bởi những đảo đá vôi sừng sững.

Các điểm đến khác của châu Á trong danh sách "không nên đánh giá thấp" của CNN gồm: Ipoh, Malaysia; Issan, Thái Lan; Leshan, Trung Quốc; Skardu, Pakistan; Nikko, Nhật Bản; Davao, Philippines; Meghalaya, Ấn Độ; Pulau Ubin, Singapore; đảo Samosir, Indonesia; Pakse, Lào; Bangladesh; Tengchong, Trung Quốc; Gogunsan, Hàn Quốc; Kenting, Đài Loan; Bantey Chhmar, Campuchia và Jaffna, Sri Lanka.