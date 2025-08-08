Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 8: Bằng mua chuộc lãnh đạo xã

Thu Thủy
Thu Thủy
08/08/2025 14:17 GMT+7

Phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 8: Bằng đưa phong bì cho ông Thứ để xin chữ ký; Phó chủ tịch Xuân cũng bị dắt mũi.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 7 có nhiều diễn biến gay cấn khi mẹ của trưởng công an xã bị người dân kéo đến tận nhà nhờ vả, mắng vốn. Trong khi đó Huy cũng đang đau đầu giải quyết nhiều vấn đề dân sinh tại xã. Đặc biệt là những phe nhóm bảo kê, khai thác mỏ đá.

Có anh , nơi ấy bình yên tập 8: Bằng mua chuộc lãnh đạo xã gây cấn - Ảnh 1.

Bằng đưa phong bì cho chủ tịch xã trong Có anh, nơi ấy bình yên tập tối nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác thì cháu của chủ tịch xã là Tiến đánh nhau với Linh Rô con của bà Tơ. Cả hai bị mời về trụ sở công an. Bà Nga nghe tin xót cháu chồng nên chạy lên tận trụ sở để mắng vốn, gây ồn ào. Ông Thứ phải gọi điện cho vợ.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 7 còn có những nội dung cho thấy đơn thư tố cáo ông Thứ ngày càng nhiều khiến ông lo lắng.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 8 tối nay 8.8 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những nội dung cho thấy Bằng đứng sau thâu tóm và tìm cách mua chuộc từ phó chủ tịch đến chủ tịch xã Tiên Phong để xin chữ ký giải ngân nhiều khoản tiền. Bằng còn đưa phong bì cho chủ tịch xã là ông Thứ để xin ông ký nhanh và chỉ đạo Xuân.

Có anh , nơi ấy bình yên tập 8: Bằng mua chuộc lãnh đạo xã gây cấn - Ảnh 2.

Bằng mua chuộc cả Xuân phó chủ tịch trong Có anh, nơi ấy bình yên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài tình tiết khác có thể thấy Huy đang nghi ngờ ông chủ thực sự của mỏ đá là chủ tịch xã còn việc đánh nhau giữa Tiến và Linh không đơn giản là mâu thuẫn giữa đám trẻ trâu mà có động cơ gì đó.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 8: Bằng và Huy sẽ bước vào cuộc chiến "ngầm"?

Tin liên quan

Vì sao phim có Vân Dung, Thu Quỳnh gây tranh cãi?

Vì sao phim có Vân Dung, Thu Quỳnh gây tranh cãi?

Phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' với sự tham gia của nghệ sĩ Vân Dung, Thu Quỳnh, Lê Bống, MC Tuấn Tú… vừa phát sóng khung giờ vàng đã gây tranh cãi.

Khám phá thêm chủ đề

xã Tiên Phong chủ tịch xã phó chủ tịch phim truyền hình VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận