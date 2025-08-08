'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 8: Bằng mua chuộc lãnh đạo xã

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 7 có nhiều diễn biến gay cấn khi mẹ của trưởng công an xã bị người dân kéo đến tận nhà nhờ vả, mắng vốn. Trong khi đó Huy cũng đang đau đầu giải quyết nhiều vấn đề dân sinh tại xã. Đặc biệt là những phe nhóm bảo kê, khai thác mỏ đá.

Bằng đưa phong bì cho chủ tịch xã trong Có anh, nơi ấy bình yên tập tối nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác thì cháu của chủ tịch xã là Tiến đánh nhau với Linh Rô con của bà Tơ. Cả hai bị mời về trụ sở công an. Bà Nga nghe tin xót cháu chồng nên chạy lên tận trụ sở để mắng vốn, gây ồn ào. Ông Thứ phải gọi điện cho vợ.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 7 còn có những nội dung cho thấy đơn thư tố cáo ông Thứ ngày càng nhiều khiến ông lo lắng.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 8 tối nay 8.8 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những nội dung cho thấy Bằng đứng sau thâu tóm và tìm cách mua chuộc từ phó chủ tịch đến chủ tịch xã Tiên Phong để xin chữ ký giải ngân nhiều khoản tiền. Bằng còn đưa phong bì cho chủ tịch xã là ông Thứ để xin ông ký nhanh và chỉ đạo Xuân.

Bằng mua chuộc cả Xuân phó chủ tịch trong Có anh, nơi ấy bình yên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài tình tiết khác có thể thấy Huy đang nghi ngờ ông chủ thực sự của mỏ đá là chủ tịch xã còn việc đánh nhau giữa Tiến và Linh không đơn giản là mâu thuẫn giữa đám trẻ trâu mà có động cơ gì đó.

Phim Có anh, nơi ấy bình yên tập 8: Bằng và Huy sẽ bước vào cuộc chiến "ngầm"?