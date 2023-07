Có ba mẹ là công nhân mất việc, nhiều thí sinh được hỗ trợ học phí

Thí sinh đến đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Văn Hiến để được nhận các chính sách hỗ trợ

Chỉ cần ba mẹ có giấy xác nhận, con sẽ được giảm học phí

Anh H.V.C quê tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là thợ hồ còn vợ anh sinh năm 1978 cùng quê đi làm mướn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện tại anh C. bị mất việc đã hơn một tháng do nhà thầu ngưng xây dựng tạm thời. Con gái anh chính là H.T.A.T vừa thi tốt nghiệp và đã trúng tuyển sớm vào ngành Đông Phương học (Hàn Quốc học) của Trường ĐH Văn Hiến.

Ngay sau khi biết trường đang có chính sách giảm học phí, hỗ trợ phụ huynh là công nhân, viên chức bị giảm thu nhập hoặc đang mất việc làm, tạo điều kiện cho con em đến trường, anh C. đã làm giấy xin xác nhận của Ban quản lý ấp Long Bình, UBND xã Long An về hoàn cảnh khó khăn do mất việc của mình để giúp con gái thực hiện ước mơ vào ĐH.

Tương tự, anh L.N.A quê tại xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng là thợ hồ bị mất việc. Vợ anh A. cũng làm mướn trong lĩnh vực nông nghiệp. Con gái anh A. là L.N.N.N cũng vừa trúng tuyển sớm vào ngành Đông Phương học (Hàn Quốc học) Trường ĐH Văn Hiến. Không có đủ khả năng đóng học phí cho con, anh A. hiện xin giấy xác nhận của xã để được trường giảm học phí.

Trong khi đó, phụ huynh của H.N.H.G là công nhân xưởng A thuộc Công ty giày Vĩnh Nghĩa (Bến Cát, Bình Dương). Trong tháng 5, mẹ của G. có mức lương là 7,1 triệu đồng/tháng, tháng 6 lương còn 6.780.000 đồng và từ tháng 7 đến tháng 12 mức lương sẽ còn 5.074.000 đồng/tháng. Mẹ G. đã làm đơn xin công ty xác nhận việc giảm lương này để chuẩn bị hồ sơ nhập học cho G.

Còn phụ huynh P.T.H đã bị chấm dứt hợp đồng lao động bởi Công ty TNHH POUYEN Việt Nam từ ngày 24.6, chị N.T.P nhân viên Công ty TNHH Vietnam Travel and Volunteering cũng bị nghỉ việc từ ngày 1.4. Lý do vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, công ty chuyên về du lịch gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên phải cắt giảm nhân sự và đang làm thủ tục tiến hành giải thể công ty. Cả 2 chị đều có con chuẩn bị nhập học vào Trường ĐH Văn Hiến và tìm đến chính sách hỗ trợ học phí đầy nhân văn này.

Không để thí sinh khó khăn phải dang dở ước mơ học ĐH

Chia sẻ về điều này, tiến sĩ Trần Anh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: "Đây là chính sách hỗ trợ của Trường ĐH Văn Hiến và myU, trong đó, myU là hệ sinh thái kết nối nhà trường với nhiều doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác để hỗ trợ cho sinh viên. Nhà trường mong muốn đồng hành, sẻ chia cùng phụ huynh và thí sinh trong thời kỳ kinh tế khó khăn".

Cụ thể, theo tiến sĩ Dũng, trường sẽ hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 và 30 % học phí học kỳ 2 cho thí sinh khi xét tuyển học bạ và đăng ký thành viên của myU, với số tiền lên đến 11,5 đồng.

Đặc biệt, thí sinh là con của công nhân, viên chức có thu nhập bị giảm hoặc mất việc làm trong thời gian 6 tháng gần nhất sẽ được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 và 50% học phí học kỳ 2, số tiền lên đến 15 triệu đồng.

"Với triết lý giáo dục "Thành Nhân trước thành Danh ", chúng tôi xây dựng đa dạng các chính sách hỗ trợ học tập, học bổng khuyến khích học tập nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, không để bất kỳ em nào phải dang dở ước mơ học ĐH", tiến sĩ Dũng bày tỏ.

Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến trải nghiệm công việc thực tế tại phòng thực hành khoa Du lịch

Không chỉ vậy, 100% sinh viên của Trường ĐH Văn Hiến sau khi tốt nghiệp được trường giới thiệu việc làm đến hơn 500 doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước. Trong thời gian vừa qua, nhiều thủ khoa, á khoa đầu ra của ngành và của trường cũng đã được nhận thư mời về làm việc ngay trong lễ tốt nghiệp.

Cụ thể, tại lễ tốt nghiệp "Vươn ra biển lớn" năm 2022, trường đã trao thư nhận việc đến 40 thủ khoa, á khoa trường; thủ khoa, á khoa ngành tốt nghiệp năm 2021 và 2022.

Ông Dũng khẳng định thêm: "Trường ĐH Văn Hiến cũng đồng thời tiếp tục chính sách không tăng học phí toàn khóa học để sinh viên toàn tâm toàn ý học tập, trải nghiệm không gian sinh hoạt bậc ĐH hiện đại, nhân văn".