Có bao nhiêu phương thức xét tuyển năm 2025?

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM cuối tuần qua. Đây là một trong 17 phương thức xét tuyển năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo dự thảo hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ năm 2025, Bộ GD-ĐT quy định tên và mã của 17 phương thức xét tuyển năm nay.

Mã phương thức tuyển sinh được Bộ GD-ĐT quy định năm 2025

Bộ GD-ĐT công bố danh mục 17 mã phương thức tuyển sinh áp dụng cho năm tuyển sinh 2025, cụ thể như bảng sau:

Theo thông tin lưu ý từ Bộ GD-ĐT, mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do trường tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định.

Như vậy, số lượng mã phương thức tuyển sinh được Bộ GD-ĐT quy định trong dự thảo hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ năm 2025 ít hơn so với các năm gần đây. Từ năm 2022, Bộ GD-ĐT cũng công bố danh mục mã và tên của 20 phương thức xét tuyển theo quy định.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng ở đâu?

Theo dự thảo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, từ ngày 16.7 đến 17 giờ ngày 28.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Để thực hiện quy trình này, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả trường theo ngành/chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đồng thời, thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại thông tin tuyển sinh của các trường) tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển để các trường sử dụng xét tuyển.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào trường sẽ được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Thông tin cần nhập liệu khi đăng ký xét tuyển

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh cần tìm hiểu thông tin về mã trường, mã xét tuyển, được cơ sở đào tạo công khai trong thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu cho chính xác.

Khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh đăng nhập vào phần mềm tại địa chỉ:http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để khai báo các thông tin xét tuyển, các bước thực hiện gồm:

Chọn thứ tự nguyện vọng; Chọn mã trường, tên trường; Chọn mã xét tuyển (ngành/nhóm ngành) theo mã do trường quy định.

Thông tin thí sinh cần nhập liệu khi đăng ký như bảng sau:

Riêng thí sinh trúng tuyển thẳng tại cơ sở đào tạo, vẫn phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Thí sinh chọn thứ tự cho nguyện vọng đã được các trường xét tuyển thẳng (kết quả xét tuyển thẳng được các trường đưa lên hệ thống để hỗ trợ thí sinh lựa chọn). Nhưng trước đó, thí sinh xét tuyển thẳng phải nộp hồ sơ xét tuyển thẳng cho cơ sở đào tạo trong thời gian quy định để làm căn cứ xét tuyển.