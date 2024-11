Cô bé 18 tuổi hát 'Muối ơi' được Ngọc Sơn kỳ vọng là 'ngôi sao bolero'

Khánh An hát lại ca khúc của Tố My trên sân khấu Solo cùng bolero Ảnh: BTC

Tập 12 Solo cùng bolero lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Khánh An, Nhất Minh và Nguyên Linh. Trong đêm thi, họ phải thể hiện một bài hát đơn và một tiết mục nhóm, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Quang Lê, đạo diễn Vũ Thành Vinh và ca sĩ Tố My.

Khánh An chọn ca khúc Muối ơi cho đêm tranh tài. Được biết đây là nhạc phim Hai Muối, từng được Tố My thể hiện thành công, gây sốt mạng xã hội thời gian qua. Trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, giọng ca 18 tuổi diện áo dài trắng, khoe nhan sắc trẻ trung cùng giọng hát ngọt ngào. “Đây là bài hát tôi rất thích. Ca khúc hay và ngọt ngào nên tôi chọn bài hát này để chinh phục giám khảo”, cô nói.

Là một cô gái gốc Hà Nội nhưng Khánh An thể hiện bài hát bằng giọng miền Nam tròn trịa, nhận được nhiều lời khen của giám khảo. Danh ca Ngọc Sơn cảm thán: “Hát lại một bài hit sẽ có sự so sánh, nhưng Khánh An thể hiện rất hay, có màu sắc riêng, dạt dào cảm xúc, đậm đà tình cảm”. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Sơn còn kỳ vọng cô bé 18 tuổi sẽ là ngôi sao của dòng nhạc bolero trong tương lai.

Ngọc Sơn, Tố My dành lời khen ngợi cho giọng hát của Khánh An Ảnh: BTC

Tố My, người thể hiện bản gốc thành công rưng rưng nước mắt khi nhìn Khánh An bước ra sân khấu. Cô khen nữ thí sinh bản lĩnh khi dám chọn một ca khúc có quãng rộng, khó thể hiện. Trên sân khấu, Tố My cũng hát thị phạm cho Khánh An để thể hiện rõ ý đồ của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển muốn truyền tải.

Quang Lê bất ngờ khi nữ thí sinh chọn một ca khúc miền Nam và xem đây là thử thách lớn đối với Khánh An. “Giọng hát con rất da diết. Mặc dù con xúc động nhưng con vẫn giữ phong độ để không ảnh hưởng đến tiết mục trình diễn”, anh nói.

Riêng với “cha đẻ” của bộ phim Hai Muối là đạo diễn Vũ Thành Vinh, anh thật sự xúc động khi xem phần thi trên. Ông bày tỏ: “Khi tác phẩm phim chiếu đã được nhiều người yêu thương khiến tôi cảm kích. Hy vọng con sẽ là một hạt muối nhỏ để “ướp” cho cuộc đời này mặn mòi và có ý nghĩa hơn”.