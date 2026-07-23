Cô bé muốn 'khai giảng không bóng bay' vào đại học với hành trang đặc biệt

Trong số hơn 1,2 triệu học sinh vừa tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học năm nay, có Nguyễn Nguyệt Linh, cô học trò khi mới 11 tuổi từng gây xôn xao dư luận khi viết thư cho hiệu trưởng trường mình và hàng chục trường khác đề xuất dừng thả bóng bay trong ngày khai giảng để bảo vệ môi trường…

Người biến ước mơ "một mẩu rừng" thành một khu rừng

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng là ngày cuối cùng còn trên ghế nhà trường phổ thông sau 12 năm trọn vẹn ở Trường Marie Curie (Hà Nội), Nguyệt Linh viết thư tay gửi lời tri ân tới thầy Nguyễn Xuân Khang, người đứng đầu nhà trường, cũng là người mà cách đây 7 năm, thời điểm gần ngày khai trường, Linh "liều mình" viết thư xin thầy khai giảng này đừng tổ chức thả bóng bay.

Ngày ấy, khi đọc được bức thư ngỏ của cô học trò lớp 6 Nguyệt Linh, thầy Nguyễn Xuân Khang đã không chỉ hồi đáp bằng một lễ khai giảng không bóng bay, mà còn là buổi lễ triển khai các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường cho thầy trò và cả các bậc cha mẹ học sinh...

Chủ trương "Khai giảng không bóng bay" đã không chỉ dừng ở một trường mà lan tỏa ra nhiều trường, nằm trong văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Cô bé Nguyệt Linh và thầy Hiệu trưởng Nguyên Xuân Khang tại "lễ khai giảng không bóng bay" năm học 2019 - 2020 ẢNH: NVCC

Khi học lớp 8, Nguyệt Linh và nhóm bạn cùng trường viết cuốn sách nhỏ mang tên Một mẩu rừng cho bạn đã lặng lẽ hưởng ứng bằng cách trồng cả một khu rừng sa mộc cho H.Mèo Vạc, Hà Giang (cũ).

Sau này, nhóm của Nguyệt Linh còn viết thêm cuốn sách nữa cũng về bảo vệ môi trường, đó là Những mẩu rừng ngập mặn, tổ chức triển lãm Our Other Mother trưng bày gần 50 bức tranh để tôn vinh "mẹ trái đất"; thành lập câu lạc bộ dành cho các bạn trẻ yêu động vật…

Trong bức thư gửi thầy Khang trước ngày trường, Nguyệt Linh xúc động viết: "Chính từ việc có một người thầy hiệu trưởng tuyệt vời như vậy, con đã có đủ dũng khí và sự kiên định để bước trên hành trình bảo vệ môi trường của con. Con biết ơn thầy rất nhiều vì thầy đã luôn ủng hộ thế hệ trẻ chúng con...

Con sẽ luôn nhớ rằng thầy đã giúp những hy vọng nho nhỏ trong một quyển sách về rừng biến thành cả một khu rừng mang tên Marie Curie. Sự ủng hộ của thầy, của các giáo viên cùng rất nhiều MCer là động lực để con tiếp tục nói lên tiếng nói của mình, cố gắng thực hiện thật nhiều điều có ích cho xã hội".

"Rời xa Marie Curie, đối với con đây không chỉ là rời xa một nơi chốn mà là rời xa những con người, những kỷ niệm, những bài học, cả những thành công và sai lầm trên con đường trưởng thành của con. Con không quên Marie Curie và sẽ không bao giờ quên người thầy hiệu trưởng đầu tiên đã dìu dắt con nên người… ", Nguyệt Linh bồi hồi trong những dòng thư.

Nguyệt Linh và thầy Khang trong buổi dạ tiệc dành cho học sinh tốt nghiệp THPT ẢNH: N.LÂM

Chị Lê Nguyệt, mẹ của Nguyệt Linh, cũng xúc động nhìn lại 12 năm học của con: "Người thầy ấy tóc đã bạc thêm nhiều, còn học trò của thầy, từ một em bé nay đã trưởng thành, đã đủ hành trang để đi xa hơn trên hành trình của mình".

Chị Nguyệt cho biết: "Đúng ngày bạn Thỏ (tên gọi thân mật của Nguyệt Linh ở nhà - PV) học ngày cuối cùng ở Marie Curie, tôi nhận được tin nhắn của người thầy đáng kính ấy. Dòng tin đơn giản thông báo với tôi khu rừng Marie Curie tại Mèo Vạc đã trồng được 5 vạn cây sa mộc.

Giai đoạn 1 với sự đóng góp của nhà trường và phụ huynh trong trường, tháng 10.2021 khu rừng đã có 1 vạn cây. Nhưng không dừng ở đó, nhà trường vẫn lặng lẽ tiếp tục trồng cây. Sau 5 năm, đúng thời điểm các bạn ra trường, con số này đã lên tới 5 vạn cây sa mộc tại khu rừng Marie Curie - Mèo Vạc, miền đá nở hoa nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc".

"Có lẽ không có dấu chấm nào tròn hơn được nữa cho ngày chia tay mái trường theo một cách vô cùng ý nghĩa như vậy. Cho dù các con có rời xa mái trường, bay cao bay xa, nhưng các con luôn biết những cây xanh ở khu rừng kia cũng đang lớn lên xanh tốt, cũng như những lứa học sinh tiếp theo ở trường. Và nơi đó, có một thầy giáo già vẫn lặng lẽ nâng đỡ, chắp cánh để các ước mơ của học trò trở thành hiện thực", chị Lê Nguyệt chia sẻ.

Cô bé ngày ấy đã đủ hành trang đi xa hơn

Vài ngày trước, bằng những câu chuyện đáng quý và trải nghiệm thú vị của bản thân, Nguyệt Linh trở lại Trường Marie Curie với vai trò là một diễn giả trẻ, truyền cảm hứng cho các MCer khối THCS về việc bảo vệ môi trường tại workshop mang tên "Chiến binh xanh"…

Nguyệt Linh chọn cách nhẹ nhàng tiếp thêm sức mạnh, động lực để các em nhỏ, cũng là thế hệ đàn em của mình, mong muốn làm nhiều điều có ích để giữ gìn môi trường sống xung quanh.

Nguyệt Linh trở lại trường trong vai trò của người truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho các em học sinh khóa sau ẢNH: N.L

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động liên quan tới môi trường, Nguyệt Linh còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng: đạt 7.5 IELTS, 1.500 SAT, HSK5, HSKK cao cấp và được cấp học bổng tại ĐH Trung Văn Hongkong, VinUni, học bổng toàn phần của Fulbright...

Thời gian rảnh, em vẫn xin mẹ đi học ngôn ngữ ký hiệu. Năm lớp 10 Linh từng đạt được học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Mỹ và được đi Mỹ trải nghiệm 3 tuần.

Trong suy nghĩ của chị Lê Nguyệt, Linh không quá xuất sắc, không nhiều tham vọng nhưng là đứa trẻ có khát vọng và không ngại khó khăn, rất nỗ lực để theo đuổi khát vọng. Bố mẹ không đủ điều kiện tài chính cho con đi du học nhưng cuối cùng con vẫn tìm được con đường riêng của mình.

Còn nhà giáo Nguyễn Xuân Khang thì tự nhận mình "là người hạnh phúc nhất" khi đọc lá thư của cô bé Nguyệt Linh, chứng kiến từng học trò của mình lớn lên và biết rằng mình đã đúng khi luôn chọn lắng nghe, ngay cả những đứa trẻ.