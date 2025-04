'Có cần thiết' bỏ cơ quan điều tra Viện KSND tối cao?

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất bỏ cơ quan điều tra (CQĐT) của Viện KSND tối cao.

Theo đó, hệ thống cơ quan điều tra sẽ chỉ còn CQĐT của Công an nhân dân và cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

Chuyển CQĐT Viện KSND tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Trong đó, nhiệm vụ tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (thuộc thẩm quyền xét xử của TAND) sẽ được chuyển giao từ CQĐT Viện KSND tối cao sang cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Cán bộ CQĐT Viện KSND tối cao thi hành lệnh bắt khẩn cấp một chấp hành viên nhận tiền của đương sự để bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh liên quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiệm vụ tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự) sẽ được chuyển giao từ CQĐT Viện kiểm sát quân sự T.Ư sang cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Hồ sơ thẩm định cho thấy, trước khi đề xuất như đã nêu, tại dự thảo trước đó, Bộ Công an từng đưa ra 2 phương án: một là bỏ CQĐT Viện KSND tối cao; hai là giữ quy định về thẩm quyền của CQĐT Viện KSND tối cao như hiện hành, riêng trường hợp xâm phạm hoạt động tư pháp do cán bộ thuộc Viện KSND thì chuyển CQĐT Bộ Công an.

Cuối tháng 3, Viện KSND tối cao có văn bản góp ý về nội dung trên. Cơ quan này đưa ra nhiều căn cứ và đề nghị giữ nguyên quy định về cơ quan điều tra Viện KSND tối cao như hiện hành.

Viện kiểm sát có vai trò kiểm soát quyền lực

Viện KSND tối cao dẫn Kết luận số 92-KL/TW năm 2014 của Bộ Chính trị nêu: "Giữ nguyên hệ thống tổ chức các cơ quan điều tra chuyên trách tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự T.Ư như hiện nay và sắp xếp tinh gọn đầu mối trong từng cơ quan, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không chồng chéo nhiệm vụ”.

Vẫn theo Viện KSND tối cao, viện kiểm sát là cơ quan có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn luật định, Viện kiểm sát tham gia tất cả các hoạt động tố tụng tư pháp hình sự, lĩnh vực tố tụng dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động... Mặt khác, Viện kiểm sát cũng có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại và tố cáo của các cơ quan tư pháp.

CQĐT Viện KSND tối cao bắt Bắt cựu Phó giám đốc Trung tâm pháp y Sơn La vì hành vi sửa và làm giả kết luận giám định ẢNH: TIỂU PHƯƠNG

Do vậy, Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có điều kiện theo sát, nắm chắc các hoạt động giải quyết vụ việc, vụ án của các chủ thể tiến hành tố tụng; có điều kiện để phát hiện xử lý các tội phạm trong lĩnh vực tư pháp hiệu quả hơn các cơ quan khác. Việc giao cho Viện kiểm sát có thẩm quyền điều tra các tội phạm trong lĩnh vực tư pháp như quy định hiện nay là phù hợp.

Viện KSND tối cao cũng cho rằng, Viện kiểm sát có vai trò quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung và kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp nói riêng. Việc cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện nhiệm vụ điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp và các tội phạm về tham nhũng chức vụ trong hoạt động tư pháp nhằm góp phần bảo đảm cho một nền tư pháp trong sạch, bảo vệ công lý, bảo đảm quyền con người, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ngoài ra, Viện KSND tối cao dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số quốc gia (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ...) công tố viên hoặc kiểm sát viên thực hiện hoạt động điều tra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Về bản chất, đây là công tác nối dài của quyền công tố, nhằm mục đích phòng ngừa oan sai, chống vi phạm trong hoạt động tố tụng tư pháp.