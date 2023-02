Có cần tiêm mũi 5 vắc xin Covid-19?

Các biến thể mới có thể làm dịch tăng trở lại

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục khuyến cáo các quốc gia thành viên tăng cường giải trình tự gen và thực hiện các nghiên cứu liên quan và tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn là biện pháp quan trọng trước thực tế virus gây dịch Covid-19 vẫn liên tục biến đổi.

Tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng nặng ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo WHO, các biến thể mới gây dịch có khả năng vẫn xuất hiện, có thể làm dịch Covid-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại, thậm chí lây lan phổ biến hơn cả Omicron (biến thể chính trên toàn cầu hiện nay). Đến tháng 2.2023, thế giới đã ghi nhận hơn 600 biến thể phụ của Omicron, (cuối tháng 12.2022 ghi nhận 500 biến thể).



Đáng lưu ý, biến thể phụ XBB.1.5 đã được nhóm cố vấn kỹ thuật về sự tiến hóa virus SARS-CoV-2 (TAG-VE) của WHO nâng mức cảnh báo rủi ro lên "vừa phải" thay vì "thấp" so với trước đây. Mức cảnh báo này được căn cứ trên các nghiên cứu về trình tự gen và sự phát triển của virus gây bệnh Covid-19. XBB.1.5 - dòng con của XBB, một tái tổ hợp của 2 dòng con Omicron BA.2 đã có tỉ lệ gia tăng trong các trình tự gien được báo cáo ở nhiều quốc gia trong tháng trước.

Vắc xin là biện pháp quan trọng

Trong nước, Bộ Y tế thông báo đến ngày 4.2 đã có 17,54 triệu liều vắc xin nhắc lại lần 2 (mũi 4) được tiêm, trong số hơn 223,78 triệu liều đã tiêm cho người từ 18 tuổi.

Chuyên gia đề xuất nên ưu tiêm các mũi nhắc lại cho người nguy cơ cao ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo ý kiến của một chuyên gia về vắc xin và tiêm chủng, Việt Nam đang kiểm soát được dịch Covid-19 và giảm rất sâu các ca tử vong. Kết quả này có phần quan trọng của việc bao phủ vắc xin rộng khắp, 100% người từ 18 tuổi có chỉ định đã tiêm ít nhất 2 mũi cơ bản, nhiều người đã tiêm mũi 3, mũi 4. "Nhiều người đã mắc Covid-19 cũng có miễn dịch tự nhiên. đồng thời mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đã được triển khai góp phần củng cố miễn dịch. Do đó người dân cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, bao gồm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại", chuyên gia này lưu ý.

Về chỉ định tiêm mũi tiếp theo (mũi 5), chuyên gia này cho hay: "WHO mới đây cho rằng, có thể cần thiết tiêm những mũi tiếp theo, sau 4 - 12 tháng nhưng WHO chưa khuyến cáo chính thức về tiêm mũi 5. Do đó chúng ta có thể hiểu cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Việc khuyến cáo chính thức tiêm rộng rãi mũi 5 vắc xin Covid-19 cần dựa trên diễn biến dịch tễ. Việt Nam tuyệt đối không được chủ quan mà cần vẫn cần theo dõi. Đồng thời cần tham khảo các nghiên cứu từ các nước về các mũi tiêm tiếp theo để có khuyến cáo phù hợp".

Trước sự quan tâm của nhiều người sau khi tiêm đủ 4 mũi vắc xin Covid-19, có cần tiêm mũi tiếp theo?, chuyên gia này cho rằng Bộ Y tế chưa có thông tin chính thức về việc tiêm mũi 5. Tuy nhiên, trước hết, cần tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn. Với người đã tiêm đủ các mũi, nên được tiêm mũi nhắc lại, đặc biệt với các trường hợp có nguy cơ cao.

PGS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng sau 4 mũi tiêm, mũi tiếp theo có thể coi đó là liều nhắc lại với những người đã tiêm 4 mũi. Liều tiêm này nên ưu tiên cho người có nguy cơ cao như người già, người suy giảm miễn dịch... Ông Phu cho biết, mới đây, CDC Mỹ đã có đã có khuyến cáo nên tiêm vắc xin Covid-19 hàng năm như tiêm vắc xin cúm.