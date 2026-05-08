Có chứng chỉ IELTS, thí sinh cần lưu ý gì trong tuyển sinh 2026?



Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM (TESOL TP.HCM), cho hay: Theo những quy định hiện hành, quy chế tuyển sinh 2026 của Bộ GD-ĐT, thì thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức, hoặc quy đổi điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển, hoặc được cộng điểm thưởng. Quy định của Bộ GD-ĐT là chứng chỉ IELTS không thể là tấm vé “2 trong 1” nữa.

Có một lưu ý quan trọng là, quy đổi điểm từng trường đại học khác nhau, không giống từng năm, nên thí sinh phải theo dõi thông tin từng trường, quy chế riêng từng trường ở mỗi năm. Đồng thời thí sinh cũng có thể sử dụng chứng chỉ IELTS, tùy mức điểm, để xét học bổng khi trúng tuyển vào một trường đại học.