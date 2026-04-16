Có cơ chế đặc thù xử lý các dự án tồn đọng

Kết luận nêu rõ Bộ Chính trị đồng ý nguyên tắc có cơ chế đặc thù để xử lý các sai phạm ngoài phạm vi các cơ chế đã được quy định tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 2.5.2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội (QH).

Giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, thống nhất với Đảng ủy QH, Đảng ủy các cơ quan tư pháp đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo QH xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI.

Đồng ý nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai và các dự án thuộc lĩnh vực khác theo hướng xem xét xử lý tháo gỡ đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại; hạn chế tối đa các khiếu kiện, nhất là đối với các dự án có yếu tố nước ngoài; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra T.Ư, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, sai phạm trước, trong và sau khi giải quyết các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, không để phát sinh sai phạm mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng vừa ký Kết luận số 23-KL/TW thống nhất chủ trương thông qua tờ trình của Bộ Tư pháp về đề án chế định luật sư công trong nhà nước, thí điểm tại 8 bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, NN-MT; UBND 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh. Thời gian thí điểm từ 1.10.2026 - 30.9.2028.

Công việc của luật sư công là tư vấn, đại diện cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tại T.Ư và địa phương, doanh nghiệp nhà nước tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp lý cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở T.Ư và địa phương, doanh nghiệp nhà nước trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án KT-XH. Tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Các công việc có tính chất pháp lý khác tại cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước. Phạm vi hoạt động của luật sư công không bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý và không trùng lặp với hoạt động pháp chế của cơ quan, đơn vị.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP.Quảng Ninh trực thuộc T.Ư trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Bộ Chính trị giao Đảng ủy QH, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; báo cáo T.Ư Đảng, trình QH xem xét, quyết định trong năm 2026.