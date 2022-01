Có còn là con người?

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 18.1, Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) nhận tin báo về việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, ở cùng mẹ tại một khu trọ tại xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh. Công an H.Thạch Thất đã triệu tập mẹ của bé và một số người liên quan để làm việc, lấy lời khai. Đến khuya 19.1, Cơ quan công an đã tìm được nam nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Canh Nậu, H.Thạch Thất), người ở chung nhà trọ với mẹ bé A. Chiều qua 20.1, Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Huyên để làm rõ hành vi “giết người” quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Không thể dung thứ

Trước những diễn biến nêu trên và đặc biệt là tình cảnh của nạn nhân, bạn đọc (BĐ) Phạm Hà nêu ý kiến: “Nếu đây là một vụ bạo hành trẻ em thì có thể nói sự dã man của kẻ thủ ác đã lên đến tột cùng, trên mọi sự dã man của những đòn roi, đánh đập mà tôi đã từng được đọc qua sách báo và xem qua phim ảnh. Thú thật, tôi vẫn hy vọng hình ảnh đó là nhầm, bởi một đứa trẻ 3 tuổi không đáng để chịu đựng sự khủng khiếp này. Rất mong pháp luật hãy áp dụng tất cả các tình tiết tăng nặng; nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra xét xử”.

“Việc này xảy ra chỉ sau ít tuần sau vụ bé V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) tử vong, có dấu hiệu bị bạn gái sắp cưới của cha ruột bạo hành và các cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án giết người, hành hạ người khác, che giấu tội phạm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1; cha ruột bé V.A) càng khiến dư luận thêm bức xúc. Trẻ em là một trong những đối tượng yếu thế cần phải được bảo vệ đặc biệt. Dù nhân danh bất cứ điều gì mà dùng vũ lực với trẻ em là điều không thể tha thứ và phải bị xử lý thích đáng. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra cho ra nguyên nhân gây ra sự bất hạnh, khổ đau về thể xác cho cháu Đ.N.A và trừng trị kẻ đã làm tổn hại đến cháu”, BĐ Nguyễn Vân đề nghị.





“Ôi! Đọc mà nghe xót cả lòng. Kẻ thủ ác nào mà có thể làm hại bé như thế? Có còn là con người nữa không? Mong cho bé sớm bình phục và công an sẽ điều tra nhanh chóng, tìm ra kẻ gây tội ác tày trời này”, BĐ Lê Thúy Lan viết.

Bảo vệ trẻ khỏi nạn bạo hành

Còn BĐ Ly Chan phân tích: “Liên tục các vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây buộc chúng ta phải nhìn nhận lại công tác tuyên truyền pháp luật nhằm bảo vệ hơn nữa quyền của trẻ em; bảo vệ trẻ khỏi nạn bạo hành, xâm hại…

Trên các phương tiện truyền thông, hãy thực hiện những hình thức nghe, nhìn phù hợp để kêu gọi cộng đồng báo tin, gọi ngay đến đường dây nóng nếu phát hiện ra sự việc có dấu hiệu bạo hành, xâm hại trẻ em. Ở góc độ chính quyền cơ sở, phường, xã phải là “pháo đài” trong việc phát hiện sớm các trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em, nhất là những trường hợp trẻ không có cuộc sống gia đình đầy đủ, trọn vẹn vì cha mẹ ly hôn, ly thân. Dưới góc độ thượng tôn pháp luật, tôi cho rằng cần bình tĩnh chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền nhằm xử lý đúng người, đúng tội”.

Để không xảy ra những trường hợp tương tự, BĐ kêu gọi mỗi người trong xã hội cũng phải tự soi chiếu về ý thức bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo lực. “Chúng ta nhìn một đứa trẻ hàng xóm bị cha, mẹ, người ở cùng nhà đánh roi và nghĩ rằng “Chắc là gia đình họ đang dạy con thôi! Đèn nhà ai nấy rạng” và lờ đi như chưa hề nhìn thấy sự việc… Chúng ta cũng không khó bắt gặp những lối ngụy biện rằng, đe nẹt, đánh con trẻ chỉ vì tức giận nhất thời… Cần nhớ rằng, với pháp luật hiện hành, điều này không được phép xảy ra. Pháp luật về quyền trẻ em là tấm gương giúp soi chiếu, để mỗi người tự điều chỉnh hành vi của mình. Không thể dung thứ cho tội ác, nhất là tội ác gây ra với trẻ em”, BĐ Nguyễn Phương chia sẻ.