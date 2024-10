'Cô dâu hào môn' ra rạp ở Bắc Mỹ và châu Âu

Trang Deadline (Mỹ) đưa tin Cô dâu hào môn sẽ ra rạp tại Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, từ 8.11.

Cô dâu hào môn (The Trophy Bride) pha lẫn yếu tố hài hước, kịch tính của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - người đồng đạo diễn Bố già (Dad, I'm Sorry) năm 2021 hiện là bộ phim ăn khách thứ 4 của Việt Nam và là bộ phim đầu tiên do Việt Nam sản xuất vượt mốc 1 triệu USD tại phòng vé Mỹ.

Uyển Ân vài Tú Lạc trong phim Cô dâu hào môn ẢNH: ĐPCC

3388 Films là công ty dẫn đầu phát hành phim Đông Nam Á trên toàn thế giới, từng đảm nhận phát hành Bố già.

Cô dâu hào môn ra mắt tại thị trường trong nước vào ngày 18.10, hiện thu về 2,5 triệu USD (khoảng 62 tỉ đồng) và vẫn tiếp tục được trình chiếu.

Câu chuyện phim xoay quanh một gia đình bị áp bức, và những người trong nỗ lực để kiếm tiền đã mạo hiểm như những kẻ lừa đảo giới thượng lưu với một kế hoạch táo bạo nhằm biến cô con gái duy nhất của họ thành cô dâu của một gia đình danh giá.

Cảnh trong phim Cô dâu hào môn ẢNH: ĐPCC

Nhà sản xuất Will Vũ nhận định: "Chủ đề xã hội 'môn đăng hộ đối' rất gần gũi với nhiều người Việt Nam. Tôi hy vọng góc nhìn mới mẻ của bộ phim này sẽ được lan tỏa rộng rãi và được khán giả toàn cầu đón nhận".

Thien A. Pham - Giám đốc Công ty 3388 Films - cho biết thêm: "Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng và đón nhận nhiều thể loại, cách kể chuyện khác nhau. Chúng tôi rất phấn khích trước sự phát triển này. 3388 Films rất vui mừng khi tiếp tục hỗ trợ các bộ phim độc lập và quốc tế dễ tiếp cận hơn với khán giả, đồng thời thu hút nhiều khán giả đến rạp với danh mục phim đa dạng hơn".

Diễn viên chính của Cô dâu hào môn có Uyển Ân (từng đóng các phim trăm tỉ như Nhà bà Nữ, Mai) và Kiều Minh Tuấn (2 lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải Cánh diều vàng). Ngoài ra phim còn có các diễn viên: Hồng Vân, Lê Giang, Thu Trang, Huy Anh…