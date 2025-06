Cô dâu ở Huế khóc nhìn rạp cưới ngập nước, khách mời xắn quần dự tiệc

Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 12.6 khiến nhiều địa phương ở TP.Huế ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đoạn clip quay lại cảnh rạp cưới ngập nước ở TX Hương Trà, TP.Huế thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, trong ngày tổ chức đám cưới ở nhà gái nước dâng lên nhanh khiến rạp cưới bị ngập, xung quanh mênh mông nước. Cô dâu đứng trên sân khấu rơi nước mắt vì thời tiết không ủng hộ. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với gia đình khi tổ chức ngày vui đúng thời điểm thời tiết không được thuận lợi.

Tài khoản Bình Nguyên viết: "Mong mọi người đến ủng hộ với hai em, chúc vợ chồng hạnh phúc". Bạn Lê Vân bày tỏ: "Cũng là một kỷ niệm để đời, mình thấy có những người yêu thương cô dâu, chú rể vẫn không quản ngại mưa gió đến chúc mừng".

Cô dâu buồn bã vì thời tiết không ủng hộ ẢNH:NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, anh Phạm Khoa, người tổ chức sự kiện cho biết, rạp cưới bị ngập trong đám cưới của cô dâu Tú Hảo và chú rể Hồ Đạt (ở TX Hương Trà, TP.Huế). Ngày 12.6 ở địa phương có mưa lớn nhưng không ngập, chương trình giao lưu ca nhạc buổi tối vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, từ đêm 12.6 nước bất ngờ dâng lên nhanh gây ra tình trạng ngập, khách mời phải lội nước đến dự tiệc.

"Do toàn bộ rạp cưới, loa máy và thiệp mời đã được gửi đi nên gia đình quyết định vẫn tổ chức đám cưới. Dù không được trọn vẹn nhưng mọi người vẫn đồng cảm với cô dâu, chú rể đến chung vui với gia đình", anh Khoa bày tỏ.

Khách mời lội nước đến chung vui cùng gia đình ẢNH: NVCC

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến một số xã vùng trũng ở TP.Huế ngập sâu. Nước lũ bủa vây hầu hết các tuyến đường, vì vậy người dân di chuyển ra bên ngoài bằng ghe.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP.Huế cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu bão số 1, ngày và đêm nay 13.6 tại TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa dự báo phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.