Có đến 30% người dùng không mặn mà với Galaxy AI

Theo Sammy Fans, kể từ khi khởi xướng kỷ nguyên điện thoại AI (trí tuệ nhân tạo) với dòng Galaxy S24, Samsung đã không ngừng đặt cược vào trí tuệ nhân tạo như một tính năng chủ lực trên các thiết bị cao cấp của hãng. Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí mới đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã phải thừa nhận một sự thật đầy nghịch lý rằng có đến một phần ba người dùng Galaxy S25 đang phớt lờ hoàn toàn bộ tính năng Galaxy AI.

Con số "gây sốc" về lượng người dùng không mặn mà với Galaxy AI

Theo số liệu từ Samsung, dù 70% người dùng Galaxy S25 có sử dụng các tính năng AI, điều này cũng đồng nghĩa với việc có đến 30% người dùng không hề động chạm đến kho công cụ AI miễn phí và mạnh mẽ được cài đặt sẵn trên máy. Đây là một con số đáng kinh ngạc, cho thấy một khoảng cách giữa chiến lược của nhà sản xuất và thói quen sử dụng thực tế của người tiêu dùng.

Có tới một phần ba người dùng Samsung không mặn mà với Galaxy AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Sự thừa nhận này càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh tham vọng khổng lồ của Samsung về việc phổ biến Galaxy AI đến 400 triệu thiết bị chỉ trong năm nay.

Dù vẫn còn một bộ phận người dùng chưa mặn mà, nhưng những ai đã sử dụng thì lại cho thấy sự yêu thích rõ rệt với một số tính năng nhất định. Tính năng "Circle to Search" tiếp tục là "ngôi sao" sáng nhất, được hơn một nửa số người dùng sử dụng.

Đáng chú ý, so với thế hệ S24, mức độ sử dụng của Photo Assist trên S25 đã tăng gấp đôi. Tính năng tóm tắt thông minh Now Brief cũng đang trở thành xu hướng với tỷ lệ sử dụng là một trên ba người.

Để đạt được mục tiêu 400 triệu thiết bị, Samsung khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Galaxy AI ra nhiều dòng sản phẩm và thiết bị có hình dạng khác nhau. Hãng hé lộ một chiếc điện thoại gập ba (tri-fold) sẽ ra mắt trong năm nay, cùng với kính XR Headset, tất cả đều được trang bị Galaxy AI để tăng cường phạm vi tiếp cận.

Dù đối mặt với thách thức trong việc thay đổi thói quen người dùng, Samsung vẫn kiên định với con đường biến AI trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái công nghệ của mình.