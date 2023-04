Cờ đến tay Man Xanh

Mặc dù thừa nhận đội bóng toàn sao của HLV Guardiola không chỉ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng mà còn thắng đậm nhưng HLV Heckingbottom tin rằng các cầu thủ của ông có những phẩm chất cần thiết để tự mang đến cho mình cơ hội.

Đó là sự kiên nhẫn và bền bỉ đã giúp Sheffield vượt qua vô số thử thách ở bên ngoài sân cỏ kể từ đầu mùa giải, bao gồm: lệnh cấm chuyển nhượng, các cuộc đàm phán tiếp quản và cuộc khủng hoảng chấn thương hồi năm ngoái đã khiến khoảng nửa đội hình của "Thanh kiếm" vắng mặt trên sân cỏ.

Man.City (trái) được cho sẽ dễ dàng giành tấm vé vào chung kết Cúp FA Reuters

Bên cạnh đó, HLV Heckingbottom còn cho biết mọi thành viên của Sheffield hiện đang "quên" triển vọng được lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới để tập trung hoàn toàn cho cuộc quyết đấu với Man.City vào đêm nay. Thật vậy, Sheffield đang đứng thứ nhì ở giải hạng nhất với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp thứ 3 khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Thế nhưng, vào lúc này, họ đang tập trung mọi nguồn lực, dù vẫn vắng đến 7 cầu thủ vì những lý do khác nhau, với hy vọng sẽ tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Cúp FA bằng cách đánh bại đội bóng được cho là đã tiêu tốn gần 900 triệu bảng để xây dựng đội hình.

Ông Heckingbottom nói: "Chúng tôi biết mình phải tập trung vào việc đối phó một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Chúng tôi không ngớ ngẩn về điều đó. Chúng tôi phải cố gắng hết sức, có thể hơn thế nữa, cho điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ thưởng thức trận đấu, thử sức và trước đó là cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất".

Trong khi đó, HLV Guardiola vừa chứng kiến đội bóng của mình giành quyền góp mặt ở vòng bán kết Champions League một cách khá thoải mái. Điều đó có nghĩa là giấc mơ ăn 3 của Man.City vẫn còn nguyên vẹn. Đó là điều chưa từng được lặp lại trong bóng đá Anh kể từ khi M.U thống trị vào năm 1999.

Xét về tương quan lực lượng, đương nhiên Man.City phải được đánh giá cao hơn Sheffield. Tuy nhiên, HLV Guardiola cho rằng "toàn đội đã kiệt sức" sau trận đấu với Bayern hồi giữa tuần. "Vì vậy tôi không biết làm thế nào chúng tôi sẽ hồi phục để thi đấu với Sheffield United", ông nói.

Nghe thì có vẻ có lý nhưng khi thấy Mahrez, Alvarez, Foden, Walker, Phillips, Laporte và cầu thủ trẻ Lewis ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Bayern, người ta lại nghĩ khác. Đó là 7 cầu thủ có thừa khả năng xuất trận ngay từ đầu tại Wembley trong một đội hình khổng lồ gồm nhiều tài năng để lựa chọn của Man.City. Mặt khác, do từng đánh bại 2 đội bóng từ giải hạng nhất ở Cúp FA mùa này, "The Citizens" hoàn toàn biết cách hạn chế tối đa sự bất ngờ. Do vậy, nếu Man.City không thể giành được tấm vé góp mặt ở trận chung kết Cúp FA thì đó mới là chuyện lạ.