Có đến vài chục truyện tranh mạng (webtoon) chuyển thể thành phim ra mắt từ năm 2022

Có hơn 30 dự án phim truyền hình Hàn Quốc bao gồm vừa mới chuyển thể hoặc tiếp tục phát triển mùa tiếp theo chuẩn bị lên sóng màn ảnh nhỏ, các nền tảng chiếu phim từ năm 2022 này. Mùa đầu tiên của phim Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) hiện đang "làm mưa làm gió" với lượt xem "khủng" trên nền tảng trực tuyến Netflix là một trong những dự án chuyển thể đầu tiên từ truyện tranh mạng đã ra mắt khán giả trong năm nay, theo Kpopmap.

Nối tiếp loạt phim Ngôi trường xác sống, series tình cảm The Office Blind Date (12 tập) có sự tham gia diễn xuất của 2 ngôi sao Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong dự kiến chiếu trên đài SBS trong tháng này. Series tiếp theo là Tomorrow (16 tập) thuộc thể loại kỳ ảo, có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như Kim Hee Sun, Rowoon, Lee Soo Hyuk... dự kiến chiếu từ tháng 3 năm nay trên kênh MBC. Với những khán giả mê thể loại quái vật khổng lồ, series Island kể về những sinh vật đe dọa nền văn minh loài người dự kiến chiếu nửa đầu năm nay trên kênh OCN cũng khó lòng bỏ qua. Loạt phim Island có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như Kim Nam Gil, Lee Da Hee...

Dòng phim LGBTQ+ thì có series Cherry Blossoms After Winter (8 tập), với 2 nam diễn viên Ok Jin Wook và Kang Hui đóng chính, dự kiến lên sóng từ tháng 2 này trên nền tảng Viki. Lấy đề tài như Cherry Blossoms After Winter, series Semantic Error có Park Seo Ham và Jae Chan đóng dự kiến chiếu cũng trong tháng này.





Các dự án được chuyển thể từ truyện tranh mạng trên trải dài ở đủ các thể loại từ chính kịch, kỳ ảo đến lịch sử, ly kỳ, khoa học viễn tưởng, tình cảm nam với nữ, nam với nam... hứa hẹn mang đến cho khán giả sự lựa chọn đa dạng trong danh sách phim giải trí.

Nhưng bên cạnh những dự án "mới toanh", có dự án đã lên sóng và tiếp tục trình làng mùa thứ 2 từ năm nay. Đó là series D.P. 2 (mùa đầu có Jung Hae In đóng chính) đang được thực hiện và chưa xác nhận ngày lên sóng. Series Sweet Home 2 thì hứa hẹn nối tiếp thành công của mùa phim đình đám đầu tiên chiếu trên Netflix từ năm 2020 nhưng chưa xác nhận ngày công chiếu.

Năm vừa rồi, series Bản án từ địa ngục (Hellbound), chuyển thể từ truyện tranh mạng cùng tên, có sự tham gia của tài tử Yoo Ah In, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi ra mắt vào tháng 12.2021. Sự thành công của phim ảnh chuyển thể từ truyện tranh mạng, mà "cú bật" là Hellbound năm rồi, một lần nữa khiến báo chí phải nhìn lại sức ảnh hưởng của thể loại truyện này (theo hướng tích cực) lên nền công nghiệp phim ảnh trên toàn thế giới, theo Reuters. Bên cạnh những dự án đã thành hình được liệt kê ở trên, vẫn còn nhiều dự án nữa đang được thực hiện nhưng thông tin chính thức vẫn chưa được các nhà sản xuất hé lộ.