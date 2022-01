James Gunn bất ngờ tiết lộ về series 'Peacemaker' và 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

Series phim truyền hình Peacemaker hiện đang "làm mưa làm gió" trên nền tảng chiếu phim trực tuyến HBO Max. 3 tập đầu tiên của series phát sóng từ ngày 13.1.2022, ngay lập tức nhận được sự yêu mến của khán giả, nhận mức chấm 94% (chứng nhận tươi) trên trang Rotten Tomatoes. Phim nối tiếp tác phẩm điện ảnh The Suicide Squad (2021) cũng do James Gunn chỉ đạo, theo chân nhân vật Peacemaker (John Cena đóng) ở hành trình mới sau khi thoát chết. James Gunn viết kịch bản của series và chỉ đạo 5/8 tập phim.

Nam đạo diễn chia sẻ, trong quá trình viết kịch bản series Peacemaker, ông nghĩ về... kinh phí thực hiện bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3, dự án ông thực hiện cho hãng Marvel. Ông tâm sự, bản thân phải xoay sở với số kinh phí được giao để thực hiện bộ phim trong khi bản thân muốn làm dự án "với kinh phí lên đến nửa tỉ USD". Ông tiếp tục: "Nếu tôi có nửa tỉ USD trong tay, tôi có thể chạm đến gần hơn những gì tôi muốn. Đó chính là điều khó. Tôi luôn phải suy nghĩ về kinh phí làm phim và nhượng bộ cũng chỉ vì vấn đề đó, nhưng thường cho kết quả tốt đẹp".

James Gunn nói: "Chúng tôi được đầu tư kinh phí rất tốt khi thực hiện series Peacemaker lần này. Tôi đã quay Peacemaker trước khi bắt tay vào thực hiện Guardians of the Galaxy Vol. 3". Khi được hỏi về tiến trình thực hiện bom tấn Marvel ở thời điểm hiện tại, nam đạo diễn thích thú và bộc bạch: "Thật tuyệt. Nam diễn viên Chukwudi Iwuji, người đóng nhân vật Clemson Murn trong Peacemaker, là một trong những nhân vật chính trong Guardians of the Galaxy Vol. 3".





Dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3 quy tụ dàn diễn viên như Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Will Poulter... Phim nối tiếp phần trước đó là Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017 - do James Gunn lèo lái), nằm trong "vũ trụ điện ảnh Marvel". Phim dự kiến ra rạp ngày 5.5.2023.