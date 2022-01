Sau gần 3 năm khởi quay, phim cảnh sát hình sự Bão ngầm chuẩn bị lên sóng

Câu chuyện được viết từ trinh sát hình sự

TS Đào Trọng Hiếu là chuyên gia tội phạm học công tác tại Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an. Ông Hiếu đã có gần 20 năm trực tiếp chiến đấu với tội phạm ma túy, điều tra trọng án, phòng chống tội phạm công nghệ cao trong vai trò trinh sát hình sự; điều tra viên tại Phòng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội.

Từ những câu chuyện có thật, TS Hiếu đã viết tiểu thuyết trinh thám Bão ngầm, nhận giải cao nhất cuộc thi Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức giai đoạn 2012 - 2015.

Trong 2 năm, ông tiếp tục chuyển thể tiểu thuyết thành kịch bản phim truyền hình cảnh sát hình sự cùng tên, có độ dài 75 tập.

Phim là câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn.

Từ kết quả của một trận đánh lớn, ban chuyên án phát hiện nguồn gốc ma tuý được sản xuất trong nước. Lực lượng phá án phải lần dấu vết từ những thông tin mơ hồ, rời rạc để tìm ra tên trùm đường dây đội lốt doanh nhân, điều hành mạng lưới sản xuất và mua bán ma túy quy mô lớn từ Việt Nam đưa ra nước ngoài.

Theo TS Hiếu, bộ phim khắc họa chân thực những cuộc chiến đấu của các chiến sĩ công an với tội phạm.

“Trong đó có những kế sách đã được áp dụng để bắt được tội phạm. Trong khi, không ít những bộ phim cảnh sát hình sự từng thực hiện trước đây kém ở điểm này, phim bị thiếu logic hoặc để lộ nghiệp vụ. Từng làm chỉ huy, tham gia nhiều chuyên án giúp tôi có kinh nghiệm trong việc tính toán xử lý yếu tố nhạy cảm trong phim. Đó cũng là những điểm khiến phim Bão ngầm khác với những phim cảnh sát hình sự trước đây”, TS Hiếu chia sẻ.





Phim được khởi quay từ tháng 6.2019, với sự tham gia hùng hậu của lực lượng công an và quân đội ở 10 tỉnh, thành (Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương).

Bên cạnh những trường đoạn phim xoay quanh câu chuyện phá án là những câu chuyện về đời sống thường nhật của các cán bộ chiến sĩ công an.

“Đại ca Phượng đê” trở lại

Từng để lại nhiều dấu ấn với vai bà trùm giang hồ máu mặt “đại ca Phượng Đê” trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn (2011), diễn viên Kim Phượng sẽ vào vai Tú trong bộ phim Bão ngầm. Tú ấn dưới vỏ bọc trợ lý cho một vị doanh nhân thành đạt.

Nữ diễn viên tâm sự, chị nhận lời tham gia vai diễn này là bởi sự trân trọng với đạo diễn Đinh Thái Thụy. Kim Phượng đã gật đầu tham gia Bão ngầm ngay dù chưa đọc kịch bản.

Sau đó, chị đã thực sự bất ngờ khi đọc xong kịch bản. Nhân vật Tú được đạo diễn và Kim Phượng cùng khai thác tính đa chiều trong tâm lý, tình cảm, cũng như giới tính phức tạp của nhân vật. Nhờ vậy, nhân vật Tú trở nên thú vị và được chờ đợi là sẽ gây ấn tượng với khán giả khi xem.

Bên cạnh Kim Phượng, phim Bão ngầm còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội 2 miền Nam - Bắc như: NSND Minh Châu, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tạ Minh Thảo, NSƯT Trọng Hải, cùng sự tham gia của những gương mặt trẻ như Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, Thanh Bi, Đinh Y Nhung, Xuân Hiệp, Lý Anh Tuấn ...

Phim cũng được đầu tư nhiều vào phần âm nhạc với sự tham gia của nhạc sĩ Huy Tuấn ở vai trò giám đốc âm nhạc.