Có địa phương chục năm chưa thăng hạng giáo viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát

Văn bản gửi UBND cấp tỉnh của Bộ GD-ĐT nêu, từ năm 2015, bộ này đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn về mã số, tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo thẩm quyền được giao, làm căn cứ để các địa phương tổ chức thực hiện.

Bộ GD-ĐT đề nghị rà soát và tiếp tục triển khai công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (ảnh minh họa) ẢNH: V.Đ

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra tại các địa phương, cơ sở giáo dục cũng như khảo sát, nắm thông tin từ các nguồn báo cáo, Bộ GD-ĐT nhận thấy bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên.

Cụ thể, một số tỉnh (theo phân chia địa giới hành chính cũ) trong giai đoạn 2016 - 2025 chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên. Có tỉnh đã xây dựng đề án thăng hạng giáo viên năm 2024 - 2025 nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai.

Có tỉnh thực hiện tổ chức thăng hạng giáo viên không đồng bộ giữa các cấp học và giữa các đơn vị hành chính.

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên đã có thời gian cống hiến và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát thực trạng công tác thăng hạng giáo viên của địa phương, báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 30.11.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 4.2025, Bộ GD-ĐT công bố thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, trong đó nêu rõ thủ tục để giáo viên, giảng viên được đăng ký dự xét thăng hạng.

Trong đó, danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp chính quyền địa phương gồm các thủ tục hành chính xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh giáo viên THPT hạng II, giáo viên THPT hạng I, giáo viên THCS hạng II, giáo viên THCS hạng I, giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I, giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I, giáo viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), giáo viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I).

Bộ này cũng quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và cho rằng việc công khai, chuẩn hóa các thủ tục nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian, chi phí cho các cơ sở giáo dục và đội ngũ nhà giáo trong quá trình thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, giáo viên không ít địa phương cũng phản ánh đã rất lâu chính quyền không thực hiện xét thăng hạng để giáo viên đáp ứng đúng theo vị trí việc làm để phê duyệt, ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi và nhu cầu chính đáng của giáo viên.

Cả nước hiện có 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Giáo viên được xếp hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III (thấp nhất) đến hạng I (cao nhất). Mỗi hạng có 8 - 10 bậc lương với mức chênh lệch liền kề hiện khoảng 700.000 - 800.000 đồng/tháng.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, gần 9% nhà giáo từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, dự bị đại học hiện có chức danh nhà giáo cao cấp (hạng I); khoảng 88% đội ngũ nhà giáo có chức danh hạng III.