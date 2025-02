Cố đô Huế thu hút khách du xuân

Điểm đến thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước nhất tại cố đô Huế trong dịp Tết Nguyên đán và xuân Ất Tỵ này là quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới.

Điện Kiến Trung là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ ẢNH: MINH ĐẠT

Tại Đại nội, Hoàng cung triều Nguyễn tại Huế, hai công trình thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm là điện Thái Hòa và điện Kiến Trung. Cả hai ngôi điện này đều vừa được trùng tu hoàn thành trong thời gian gần đây và trở thành điểm đến hấp dẫn nhất của đại nội.

"Điện Thái Hòa là nơi không thể bỏ qua khi vào tham quan Đại nội, cố đô Huế. Đây là trung tâm, là linh hồn của toàn bộ di tích cố đô. Đến thăm điện Thái Hòa không chỉ để được xem vẻ đẹp công trình kiến trúc biểu trưng của vương triều nhà Nguyễn, các bảo vật quốc gia như ngai vàng, các hiện vật trưng bày để hiểu biết về lịch sử mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng đường nét hoa văn tinh xảo, nét vàng son lộng lẫy được làm nên bởi những nghệ nhân, những người thợ thủ công tài giỏi đã giữ gìn tinh hoa nghề truyền thống đáng tự hào của người Việt chúng ta", ông Nguyễn Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Du khách thích thú hái lộc đầu năm ở sân điện Thái Hòa ẢNH: MINH ĐẠT

Cùng với các công trình kiến trúc được trùng tu, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức sinh động như tái hiện các nghi lễ Thiết triều, biểu diễn nhã nhạc, trò chơi cung đình, thư pháp... cũng đã tăng thêm nét hấp dẫn cho di sản Huế, khiến du khách hài lòng.

Không chỉ quần thể di tích cố đô mà tại Huế nhiều điểm đến và thắng cảnh, khu nghỉ dưỡng với phong cách nhẹ nhàng, yên bình, thanh tĩnh đã trở thành nơi lựa chọn cho hành trình du xuân của nhiều du khách trong nước. "TP.Huế hiện nay đã được chỉnh trang rất đẹp, đặc biệt là hai bờ sông Hương với đường đi dạo, các cụm nghệ thuật chào xuân được tổ chức rất tinh tế được rất nhiều người lựa chọn để check in, chụp hình. Buổi sáng ngồi quán cà phê ngắm sông Hương thư thả là giây phút thảnh thơi tuyệt vời sau một năm làm việc mệt mỏi, vất vả", chị Thanh Hiền, đến từ TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Đường đi dạo ven sông Hương cũng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Chị Thanh Hiền, cho biết, gia đình chị đã chọn Huế cho kỳ nghỉ tết và đã đặt phòng từ trong năm. Sau khi đi thăm ông bà nội ngoại ngày mùng một Tết, cả gia đình đã ra Huế để du xuân và nghỉ ngơi. Huế kỳ này có nhiều thay đổi và chất lượng dịch vụ đều rất tốt. "Các món ăn của Huế món gì cũng ngon và ngày tết vẫn không tăng giá. Nên kỳ nghỉ tết của gia đình mình năm nay được xem như thành công mỹ mãn", chị Thanh Hiền cho biết.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi đổ xăm hường trong Di tích cố đô Huế ẢNH:MINH ĐẠT

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ngoài ngày mùng 1 tết mở cửa miễn phí cho du khách trong nước, tính từ 1 - 3 tết, các điểm thuộc quần thể di sản cố đô Huế đã đón 34.562 lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế 10.979 khách, khách trong nước: 23.583 khách. Với lượng khách tham quan tăng cao cũng đã mang về cho cố đô Huế tổng doanh thu hơn 4,8 tỉ đồng (tăng hơn 2,8 tỉ so với 2024).

Các công trình kiến trúc trên trục dũng đạo từ Ngọ Môn đến điện Kiến Trung của Đại nội Huế được bảo tồn phát huy đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách ẢNH: MINH ĐẠT

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.Huế, trong 7 ngày (từ ngày 25 - 31.1, tức từ 26 tháng chạp năm Giáp Thìn đến ngày mồng 3 tết năm Ất Tỵ ), lượng khách đến TP.Huế ước đạt 118.614 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 60.170 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 58.444 lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 178 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đón 50.930 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt 63%.