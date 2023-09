Cổ động viên ngất xỉu khi theo dõi trận đấu giữa U.23 Việt Nam - U.23 Singapore

Tối qua 12.9, tại sân vận động Việt Trì (TP.Việt Trì, Phú Thọ) diễn ra trận bóng đá giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển U.23 Singapore, trong khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á 2024. Trận đấu đã thu hút rất nhiều khán giả hâm mộ tới sân theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ.



Quá trình diễn ra trận đấu, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều lực lượng tới sân vận động Việt Trì làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự.

Quá trình theo dõi trận đấu, một cổ động viên bị ngất xỉu, thiếu tá Hùng đã kịp thời bế xuống để lực lượng y tế cấp cứu NGUYỄN CHUNG

Em T được cấp cứu MINH TÚ

Sáng 13.9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khi đang theo dõi trận đấu, em Dương Đức T. (15 tuổi, trú xã Hà Lộc, TX.Phú Thọ, Phú Thọ) bất ngờ bị ngất ở khu vực khán đài A. Lúc này, thiếu tá Nguyễn Tiến Hùng, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đang làm nhiệm vụ gần đó đã chạy tới bế cháu T. xuống sân.

Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân vận động Việt Trì

Sau khi được lực lượng y tế trong sân cấp cứu kịp thời, bé T. đã tỉnh táo và ổn định lại sức khỏe.



Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành động vì dân phục vụ của thiếu tá Hùng được nhiều cổ động viên đánh giá cao và để lại ấn tượng với các cầu thủ, ban huấn luyện hai đội.