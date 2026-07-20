Cổ động viên tiếc nuối khi Messi lỡ hẹn chức vô địch World Cup

Niềm vui của các cổ động viên Tây Ban Nha xen lẫn sự tiếc nuối của những người hâm mộ đội tuyển Argentina, khi Messi lỡ hẹn chức vô địch World Cup, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm chung kết.

Ghi nhận của người viết tại quán cà phê Helen House (178 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp), hàng trăm người hâm mộ đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu. Không gian được phủ kín áo đấu, màn hình LED cỡ lớn, tạo nên bầu không khí sôi động.

Suốt trận đấu đấu, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay và những lời bình luận không ngớt vang lên sau mỗi pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho Tây Ban Nha, không khí trong quán dần lắng xuống. Một góc quán vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, trong khi nhiều cổ động viên đội còn lại lặng lẽ trong tiếc nuối.

Cổ động viên tiết nuối vì Messi không được nâng cúp vô địch ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Bạn Nguyễn Phước Đức Duy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết dù rất hào hứng khi được hòa mình vào không khí xem bóng đá cùng bạn bè, kết quả trận đấu vẫn khiến bản thân không khỏi thất vọng.

"Không khí ở quán rất tuyệt, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình nên xem bóng đá cảm xúc hơn nhiều so với ở nhà. Mình thương Messi quá. Messi đá hay nhất hành tinh, nhưng đội tuyển Argentina không may mắn. Thật là buồn khi mình hy vọng yêu thích sẽ giành chiến thắng nhưng tiếc là kết quả không như mong đợi. Dù buồn nhưng đây vẫn là một trận chung kết đáng nhớ", Đức Duy chia sẻ.

Tương tự, Nguyễn Quốc Việt, sinh viên Trường ĐH Sen, cho biết điều khiến bản thân ấn tượng nhất không chỉ là diễn biến trên sân mà còn là cảm xúc của người hâm mộ sau khi trận đấu kết thúc. "Mình thấy mọi người cổ vũ rất cuồng nhiệt. Sau tiếng còi mãn cuộc, có người reo hò nhưng cũng có nhiều người ngồi lặng vì tiếc nuối", Việt nói.

Trái ngược với những cổ động viên chưa thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn, các fan Tây Ban Nha tại quán đã ôm nhau ăn mừng khi đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ngô Kim Thoa, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, một cổ động viên của đội tuyển Tây Ban Nha, không giấu được niềm hạnh phúc.

Quán cà phê chật kín người hâm mộ theo dõi trận chung kết World Cup ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

"Mình thức trắng đêm chỉ để chờ khoảnh khắc này. Thấy Tây Ban Nha vô địch, mình rất xúc động. Dù hôm nay có mệt một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng vì được chứng kiến đội bóng mình yêu thích đăng quang", Kim Thoa chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Ngọc Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cũng cho biết việc phải đi làm không còn quá quan trọng sau khi chứng kiến đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch.

Dù kết quả mang đến niềm vui cho người này và nỗi buồn cho người khác, đêm chung kết World Cup vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.