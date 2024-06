Có được dùng CCCD trên VNeID làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh?

Ứng dụng VNeID trên điện thoại di động HÀ ÁNH

Không chấp nhận VNeID vì được cài đặt trên điện thoại

Năm nay, nhiều đơn vị đào tạo ĐH tổ chức kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh. Đáng lưu ý, có những kỳ thi quy định chỉ chấp nhận giấy tờ tùy thân theo hình thức truyền thống khi làm thủ tục dự thi.

Chẳng hạn, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút hơn 100.000 thí sinh dự thi. Quy định kỳ thi này nêu rõ điều kiện dự thi: các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; hoàn thành các yêu cầu đăng ký dự thi; nộp đầy đủ các giấy tờ, lệ phí thi theo quy định và thực hiện đầy đủ các yêu cầu ghi trong phiếu báo dự thi. Trong đó, trường hợp là công dân Việt Nam, thí sinh phải có thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng để đăng ký dự thi. Trường hợp có quốc tịch nước ngoài, thí sinh phải có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng để đăng ký dự thi.

Về trách nhiệm khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình giấy báo dự thi và bản chính giấy tờ tùy thân thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi. Như vậy, kỳ thi này không chấp nhận ứng dụng VNeID để xác định thí sinh khi làm thủ tục dự thi.

Nói về quy định này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), giải thích: "Để phòng chống việc thi kèm và thi hộ, ngoài việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh khi gọi vào phòng thi thì trong quá trình làm bài thi cán bộ coi thi vẫn thực hiện rà soát đối chiếu giấy tờ tùy thân của thí sinh".

Do đó, tiến sĩ Chính nhấn mạnh: "Để bảo đảm tính an toàn, bảo mật cho kỳ thi, các thiết bị như điện thoại di động, thiết bị có chức năng ghi hình ghi âm, thiết bị truyền tin không được sử dụng trong quá trình thi. Do đó việc sử dụng VNeID là không phù hợp vì việc tra cứu VNeID cần thực hiện trên điện thoại di động của thí sinh".

Tương tự, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng cho hay, trường hiện không có quy định cho phép thí sinh sử dụng VNeID trong kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. "Thí sinh không được mang điện thoại vào khu vực thi nên thí sinh phải mang CCCD bản chính để đối chiếu", thạc sĩ Trung lý giải.

Theo Bộ Công an, VNeID (Viet Nam Electronic Identification) là ứng dụng trên thiết bị di động do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển, nhằm thay thế cho giấy tờ truyền thống. Tại phiên họp lần thứ 4 của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sáng 3.5, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1.7 tới.

Có trường ĐH dùng định danh cấp 2 trên ứng dụng VNeID xác thực thí sinh

Trong khi đó, quy chế tổ chức thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (kỳ thi V-SAT) tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, quy định khi vào phòng thi thí sinh phải xuất trình thẻ CCCD hoặc hộ chiếu. Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân nêu trên cần xuất trình giấy xác nhận nhân thân (có dán hình được đóng giáp lai và xác nhận của công an khu vực) hoặc định danh cấp 2 trên ứng dụng VNeID trình tại phòng hội đồng.

Giải thích thêm quy định này, đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết định danh cấp 2 trên ứng dụng VNeID chỉ được sử dụng trong trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân truyền thống. Đặc biệt, trong trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân truyền thống thí sinh này sẽ được hướng dẫn tới phòng hội đồng để làm thủ tục xác định đúng thí sinh dự thi thông qua ứng dụng VNeID.

Đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhấn mạnh: "Có nghĩa, việc sử dụng ứng dụng điện tử này không được thực hiện tại khu vực phòng thi đúng với quy định thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần xuất trình giấy tờ tùy thân truyền thống để làm thủ tục dự thi NHẬT THỊNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT có được dùng VNeID?

Trước câu hỏi này, đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho rằng quy chế thi tốt nghiệp THPT nêu rõ thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Trường hợp bị mất thẻ CCCD hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý. Hội đồng thi sẽ xử lý theo hướng yêu cầu thí sinh làm giấy cam đoan để vào dự thi.

Liên quan đến VNeID, đại diện Cục Quản lý chất lượng cho rằng ứng dụng này được cài trên điện thoại mà điện thoại là một trong các vật dụng cấm mang vào phòng thi. Do đó, không thể dùng ứng dụng điện tử này để xác thực trong quá trình làm thủ tục dự thi.