Cô gái 2 lần lên phim điện ảnh trăm tỉ nhưng đều… xấu xí

Đó là Vũ Thị Châu (30 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Chu Chu). Điều ít ai biết, Châu cũng chính là người sáng tác nên nhiều bản nhạc cho 2 phim điện ảnh trăm tỉ này. Khoảng 10 năm trước, màn song ca của Châu và Trúc Nhân trong ca khúc Bốn chữ lắm từng viral khắp mạng xã hội.



Cô gái xinh đẹp 2 lần lên phim điện ảnh trăm tỉ

Nếu gặp Châu ở ngoài đời, ít ai hình dung cô gái vàng vọt, gương mặt lấm tấm tàn nhang, ăn mặc luộm thuộm trên hai bộ phim trăm tỉ và cô gái xinh xắn này là một người.

Vũ Thị Châu trên phim và ngoài đời ẢNH: NVCC

Cô gái 9x khẳng định chuyện xuất hiện trên phim không như ngoài đời không phải điều đáng để tiếc nuối, khi nhân vật cần một diện mạo khác, Châu sẵn sàng thay đổi. "Mấy khúc xấu xấu vậy ba mẹ nhận ra nhanh lắm, chứ trang điểm đẹp, ba mẹ lại nhận không ra", Châu chia sẻ khi được hỏi về phản ứng của bố mẹ.

Dù là vai quần chúng ở hai phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng và Trại buôn người, nhưng với cô gái 9x đó là những trải nghiệm đặc biệt. "Phim Vòng tay nắng, mình chỉ xuất hiện vài giây, tới phim Trại buôn người, mình bắt đầu có thoại", Châu kể.

Nhắc đến Châu, Trần Thị Yến Nhi (hay còn được gọi là Thiết Yến; vai Mũm trong phim Trại buôn người) cho biết cả hai chơi với nhau hợp vì cùng tuổi, cùng chiều cao và cùng năng lượng. Thiết Yến nhận xét Châu xinh xắn, dễ thương, đặc biệt nghiêm túc và kỷ luật khi làm việc.

Châu (đeo kính) góp mặt trong 2 bộ phim trăm tỉ ẢNH: NVCC

Mũm, Châu và Út Đẹt (từ phải qua) trong phim Trại buôn người ẢNH: NVCC

"Châu rất đúng giờ, trễ giờ là Châu giận, 1 lần thôi chứ lần thứ 2 mà trễ là Châu sẽ giận. Mình cũng giống Châu, hẹn giờ nào phải đúng giờ đó", Thiết Yến chia sẻ thêm.

Cô gái đứng sau âm nhạc của những bộ phim trăm tỉ

10 năm trước màn song ca thành công của Châu cùng ca sĩ Trúc Nhân viral khắp mạng xã hội. Sau thành công ấy, Châu nhận được nhiều lời mời về đầu quân từ các công ty quản lý nghệ sĩ, nhưng cô từ chối. Thời điểm đó, Châu làm nhân viên văn phòng, rảnh rỗi đi hát ở các quán cà phê, hát hơn 10 bài được trả 150.000 đồng. "Lúc đó mình có nhiều nỗi sợ nên không dám đầu quân về công ty nào. Mình thích tự do, không thích ràng buộc", Châu chia sẻ.

Vũ Thị Châu cho biết đến casting phim để tìm kiếm cơ hội giới thiệu âm nhạc ẢNH: NVCC

Châu thú nhận trước đó cô chưa từng có giấc mơ làm diễn viên. Việc chăm chỉ đến 2 đoàn phim casting lý do là Châu mong muốn được giới thiệu sản phẩm âm nhạc của mình đến khán giả. Nếu trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Châu là ca nhạc sĩ thể hiện hai ca khúc Cho con được ôm ba và Vòng tay nắng thì ở phim Trại buôn người, Châu viết ca khúc Mẹ có hạnh phúc không?.

Trong đó, ca khúc Cho con được ôm ba, khiến cô gái 9x mất hơn 1 năm để hoàn thành. Ý tưởng nhen nhóm ca khúc này khi cô tình cờ nghe cuộc điện thoại của một người bạn trò chuyện cùng ba. "Cuộc điện thoại của 2 người đàn ông rất kiệm lời, nhưng qua những câu hỏi giản dị, mình cảm nhận được một tình cảm sâu sắc mà khó nói thành lời", Châu chia sẻ.

Và những câu đầu tiên trong ca khúc cũng đã bắt đầu bằng những câu hỏi giản dị như vậy: Hôm nay ba đã ăn gì? Ba có đau lưng khi trở trời? Lang thang góc phố đông người, Sài Gòn này đông lắm ba ơi! Quê nhà trời gió mưa. Con thương ba một mình…

Sau mỗi bộ phim, Châu nói cô có thêm những người bạn mới ẢNH: NVCC

Nhưng phải hơn 1 năm sau cô gái 9x mới viết tiếp được ca khúc ấy, chưa kể thời gian hoàn thiện, thu âm. "Mình cần có thời gian nuôi cảm xúc. Chị Minh Hà (vợ đạo diễn Lý Hải - PV) chính là người gợi ý giúp mình hoàn thiện bài viết. Mình rất biết ơn chị", Châu nói. Hiện tại, cô gái 9x dạy hát tại nhà, cũng như nhận booking quảng cáo từ các nhãn hàng.

Nhiều năm hoạt động trong showbiz, ít nhiều đã gặt hái những quả ngọt nhưng Châu thừa nhận bản thân còn non nớt. "Mình không so sánh bản thân với bất kỳ ai. Điều mình có thể làm là dốc hết sức, hết tâm để làm nghề", Châu tâm sự.