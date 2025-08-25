Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cô gái 22 tuổi tử vong do sốc phản vệ khi chụp CT

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/08/2025 09:47 GMT+7

Cô Leticia Paul đã tử vong do sốc phản vệ nghiêm trọng sau khi tiêm thuốc cản quang trong quá trình chụp CT tại bệnh viện ở Brazil.

The Independent ngày 24.8 đưa tin cô Paul, 22 tuổi và sống tại thành phố Lontras ở Brazil, đã có buổi chụp CT hôm 20.8 tại bệnh viện Alto Vale ở thành phố Rio do Sul (Brazil). Khi tiêm thuốc cản quang, cô đã có những biểu hiện sốc phản vệ nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Không may, cô Paul đã tử vong chưa đầy 24 giờ sau đó.

Cô gái 22 tuổi tử vong do sốc phản vệ khi chụp CT- Ảnh 1.

Cô Leticia Paul, người vừa qua đời do sốc phản vệ khi chụp CT tại Brazil

ẢNH: JAM PRESS

Người dì của cô Leticia Paul là bà Sandra Paul nói với truyền thông Brazil rằng cháu gái của bà đã đến bệnh viện Alto Vale để khám sức khỏe định kỳ vì có tiền sử sỏi thận.

Theo Trường Y John Hopkins tại Mỹ, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng đột ngột, nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, có thể gây ra các triệu chứng như co thắt đường thở, dẫn đến khó thở, sưng cổ họng và hạ huyết áp, cùng nhiều triệu chứng khác.

Lễ tang cô Leticia Paul đã được tổ chức tại nhà tang lễ ở Rio do Sul trước khi thi hài được hỏa táng tại thành phố Balneario Camboriu ở Brazil. Theo tờ Oeste SC Noticias, cô Leticia Paul đã tốt nghiệp và hiện đang theo chương trình sau đại học về ngành luật và bất động sản.

“Cháu tôi rất yêu luật và ham học. Cháu có hoài bão lớn và tôi từng nghĩ rằng cháu sẽ trở thành cái tên nổi tiếng trong giới luật”, người dì Sandra Paul nói với truyền thông Brazil.

Bệnh viện Alto Vale cũng đã gửi lời chia buồn và đưa ra thông báo: “Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với đạo đức, tính minh bạch và an toàn chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh rằng tất cả quy trình đều được thực hiện theo đúng các nguyên tắc lâm sàng được khuyến nghị”.

Xem thêm bình luận