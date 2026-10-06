Cô gái cao 1,7 m gây chú ý khi rẽ hướng sang hát bolero là ai?

Phượng Tiên sinh năm 2002, quê Long An (nay là Tây Ninh). Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1,7 m, từng giành danh hiệu á khôi trong một cuộc thi năm 2019. Người đẹp 24 tuổi từng theo học tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh và có 6 năm gắn bó với công việc diễn xuất. Gần đây, việc cô thử sức ở Người kể chuyện tình khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Phượng Tiên nói về lý do rẽ hướng sang ca hát

Nhan sắc ngọt ngào của thí sinh Phượng Tiên. Trước khi đến với Người kể chuyện tình, cô từng giành danh hiệu á khôi tại một cuộc thi và có 6 năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất Ảnh: NSX

Chia sẻ về quyết định rẽ hướng này, Phượng Tiên thừa nhận việc ghi danh tham gia một sân chơi âm nhạc vừa là cơ hội, vừa là thử thách. “Tôi cũng rất vui khi được mọi người tin tưởng và cho mình nằm trong top 6 thí sinh. Trước giờ tôi cũng là một diễn viên, chưa bao giờ từng tham gia đi hát hay tham gia một chương trình nào liên quan tới hát”, người đẹp 10X bộc bạch.

Việc lựa chọn Người kể chuyện tình cũng xuất phát từ sự tò mò và mong muốn thử sức. Phượng Tiên từng theo dõi chương trình qua những mùa trước và đặc biệt bị thu hút bởi cách chương trình kết hợp âm nhạc với diễn xuất để kể nên những câu chuyện trên sân khấu.

“Bản thân tôi là một diễn viên, đứng trên sân khấu, phần diễn tôi vô cùng tự tin. Nhưng vô tới phần hát, không phải đúng chuyên môn của mình, tại vì trước giờ mình không phải là ca sĩ thì thật sự tôi cũng rất run và áp lực”, nữ thí sinh tâm sự.

Sau Người kể chuyện tình, Phượng Tiên không khép lại cánh cửa với âm nhạc. Ngược lại, nữ diễn viên mong muốn tiếp tục duy trì cả hai con đường nếu có cơ hội. “Tôi vẫn muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng”, Phượng Tiên bày tỏ.

Ở tập chào sân của Người kể chuyện tình, Phượng Tiên lựa chọn thể hiện ca khúc Mấy nhịp cầu tre - Duyên quê để chinh phục ban giám khảo Ảnh: NSX

Với giọng ca quê Tây Ninh, việc học hát không chỉ giúp bản thân có thêm một khả năng nghệ thuật mà còn hỗ trợ trực tiếp cho công việc diễn viên. Một nhân vật trong tương lai có thể yêu cầu hát, trình diễn hoặc thể hiện nhiều kỹ năng khác nhau, khi đó những gì học được từ âm nhạc sẽ trở thành lợi thế.

Để chuẩn bị cho hành trình mới, Phượng Tiên cũng chủ động học thêm thanh nhạc bên ngoài. Nữ diễn viên quan niệm năng khiếu là điểm khởi đầu nhưng sự nỗ lực mới quyết định một người có thể đi được bao xa.

Con đường nghệ thuật của Phượng Tiên bắt đầu từ một lời động viên giản dị của gia đình. Từng là một cô gái nhút nhát, không dám nghĩ mình sẽ bước vào lĩnh vực nghệ thuật nhưng chính lời khuyên của cha mẹ đã thôi thúc cô thử sức. Nhìn lại chặng hành trình đó, người đẹp 10X cho rằng sự ủng hộ của gia đình chính là một trong những động lực lớn nhất để cô bền bỉ với nghề.

Từ một diễn viên lần đầu thử sức ca hát, Phượng Tiên đang từng bước mở rộng giới hạn của chính mình tại Người kể chuyện tình. Với tinh thần dám thử, dám vượt qua những điểm yếu và không ngừng học hỏi, cô hy vọng hành trình mới của mình sẽ mang đến một màu sắc riêng cho sân khấu chương trình.