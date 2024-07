Cô gái chạy xe máy buông tay, múa quạt bị phạt hơn 14 triệu đồng

Ngày 9.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội CSGT - trật tự Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) mời chị D.H.H (23 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đến trụ sở cơ quan để làm rõ vụ "chạy xe máy buông tay, múa quạt", đồng thời tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Chị D.H.H làm việc với CSGT NAM LONG

Trước đó, tài khoản H.B đăng tải đoạn clip thời lượng 11 giây ghi cảnh cô gái buông cả 2 tay, múa quạt khi đang chạy xe máy vào ngày 27.6 và clip thời lượng 4 giây ghi cảnh cô gái để cả 2 chân sang một bên khi đang điều khiển xe máy, đăng tải ngày 4.7 trên mạng xã hội TikTok. Ngày 7.7, tài khoản H.B đăng tải lại 2 clip nói trên lên mạng xã hội Facebook.

Qua làm việc, chị D.H.H thừa nhận có đăng tải 2 clip lên mạng xã hội, được thực hiện tại khu vực đường Võ Văn Kiệt (P.9, TP.Vĩnh Long), do một người bạn nữ quay lại.

Clip trên mạng xã hội do chị D.H.H tự đăng tải câu view CẮT TỪ CLIP

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, H. cho biết đăng tải 2 đoạn clip nói trên nhằm đùa vui. Sau khi đăng xong, H. nhận ra hành vi này sai trái, vi phạm pháp luật nên đã gỡ bỏ.

Công an TP.Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị D.H.H các lỗi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe và điều khiển xe không có gương chiếu hậu. Tổng số tiền H. bị phạt là hơn 14 triệu đồng; đồng thời bị tước giấy phép lái xe 3 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.