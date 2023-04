Cô gái chia sẻ cách thoát thân khi mắc kẹt trên sân thượng và không có cách liên lạc

Chị Võ Thùy Linh (Hà Nội) mới đây đã gây bão mạng xã hội khi chia sẻ trải nghiệm "sinh tồn" vô cùng đặc biệt: Mắc kẹt trên sân thượng chung cư tưởng chừng như không có cách thoát thân. Thay vì chạy bộ, cô gái trẻ chọn rèn luyện sức khỏe bằng cách đi bộ nhẹ nhàng 100 bậc cầu thang, leo lên đến tầng thượng khu chung cư. Sau khi tham quan và hít thở khí trời, Thùy Linh vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ... cửa khóa một chiều. Chưa dừng lại ở đó, Linh còn để điện thoại ở nhà, chỉ cầm máy không lắp sim để nghe audio mà thôi.

Chị Linh chia sẻ trải nghiệm mắc kẹt của mình trên mạng xã hội NVCC

Linh hoảng sợ vì chỉ có một mình trên tầng thượng và không có phương tiện liên lạc. Đầu tiên, Linh cố gắng kết nối các mạng wifi của tòa nhà nhưng không có wifi nào vào được mật khẩu để cầu cứu. Linh quyết định viết một ghi chú nhỏ và dùng chức năng airdrop của iPhone để gửi tín hiệu nhưng ở độ cao như vậy, chẳng có một chiếc điện thoại nào mở chế độ airdrop trong vùng phủ sóng.

Thành sân thượng khá cao khiến việc kêu cứu khó khăn

"May quá, có một chỗ duy nhất có thể đứng lên thò đầu ra để người ở dưới thấy mình được. Mình hét lên "Có ai không, giúp em với", nhưng không ai phản hồi. Chắc do ồn ào quá hay sáng sớm cuối tuần mọi người còn đang ngủ nướng. Run cầm cập phết ý! Không biết tẹo nữa chồng mình dậy không thấy có đi kiếm mình không nhỉ?", cô hài hước viết. May mắn thay Linh tìm được các anh công nhân đang làm việc ở một công trường gần đó và làm mọi cách để họ hiểu cô đang mắc kẹt. Sau vài phút, bảo vệ tòa nhà lên "giải cứu" cô gái xui xẻo kèm biên bản nhắc nhở.

Chị Linh làm mọi cách để cầu cứu

Linh quyết định đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người bởi nhiều tòa nhà không có bảng thông báo khiến cư dân lâm vào cảnh dở khóc dở cười. "May mắn mình lên buổi ngày và gọi được người giúp. Trẻ em mà chơi trốn tìm hay gì đấy mà leo lên đây thì sợ thực sự", Linh viết.

May mắn có các anh công nhân làm việc ở tòa nhà đối diện

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng vào bình luận ở bài viết của Thùy Linh đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm khi bị mắc kẹt. "Chị nhớ đọc sổ tay cư dân nhé. Riêng cầu thang thoát hiểm chỉ đi ra được chứ không vào được đâu ạ và chỉ dùng đúng cho trường hợp thoát hiểm. Ngoài ra thì bộ phận kỹ thuật vẫn sẽ lên mái để kiểm tra tất cả khu vực kỹ thuật tòa nhà trong ca trực nên chắc chắn chờ thêm chút nữa chị vẫn sẽ được giải cứu", một người viết. "Rút kinh nghiệm đi đâu cũng cầm điện thoại theo", người khác khẳng định.