Cô gái có vòng eo chỉ 30 cm

Theo New York Post ngày 25.5, Ruth Lujan là cựu diễn viên ba lê 26 tuổi người Mexico. Cô bị chẩn đoán mắc hội chứng hyperlaxity (hội chứng người dẻo) ở tuổi 19, một tình trạng hiếm gặp trong đó các dây chằng hỗ trợ các khớp bị co giãn nhiều hơn. Giáo viên múa ba lê của Ruth Lujan là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn trong các động tác và khuyên học trò nên đi khám bác sĩ.

Vòng eo của Ruth Lujan là kết quả của hyperlaxity Instagram NV

Ruth Lujan vô cùng đau buồn bởi mắc hyperlaxity cũng đồng nghĩa với việc cô không thể theo đuổi ba lê nữa. "Các cơ, dây chằng của người bị hyperlaxity cũng trở nên yếu đi và dĩ nhiên là cả cột sống của bạn", cô tâm sự. Theo chỉ định của bác sĩ, Ruth Lujan bắt đầu mặc những chiếc áo lót thắt eo (corset) bên dưới bộ quần áo hàng ngày để bảo vệ cơ và dây chằng, đồng thời tránh các triệu chứng đau đớn như mệt mỏi và cứng khớp. Ban đầu, cô khá do dự nhưng càng về sau, Ruth cảm thấy thích thú vì vòng eo đồng hồ cát mà corset mang lại.

"Tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh nhờ khả năng định hình cơ thể theo cách tôi muốn và tôi tự hào về vẻ ngoài của mình. Vòng eo tôi chỉ còn 11,8 inch (30cm). Ai lại không muốn có một vòng eo thật nhỏ?", Ruth Lujan chia sẻ. Có nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ "cuộc chiến" với hội chứng hyperlaxity của cựu diễn viên ba lê nhưng cũng có người cho rằng cô đang cực đoan về ngoại hình của mình. “Bạn có sao không? Vòng eo của bạn nhỏ một cách nguy hiểm”, một người bình luận.

“Tôi không để những điều tiêu cực làm mình suy sụp. Trên thực tế, tôi lấy đó làm động lực để tiếp tục làm những gì mình yêu thích”, cô nói. Thay vì để tình trạng bệnh hạn chế cuộc sống, Ruth Lujan chọn những điều tích cực. Cô đi học khiêu vũ, cosplay và kickboxing vào thời gian rảnh. Cô còn xuất hiện trong một series truyền hình của Anh có tên Hooked On the Look. “Cuộc sống quá ngắn để không vui vẻ và là chính mình", Ruth Lujan khẳng định.

Theo tạp chí thời trang Allure, áo corset không nên nhỏ hơn 4 inch so với số đo vòng eo tự nhiên của bạn, đặc biệt là đối với những người mới tập mang lần đầu. Corset cũng không nên quá chặt để người mặc có thể đứng ngồi thoải mái và thở tự nhiên.