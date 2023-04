Cô gái đấu tranh cho nạn nhân bị xâm hại tình dục

Những thành tựu khác

Amanda Nguyen từng được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2019, theo thông tin trên website của cô. Cô cũng từng được vinh danh trong các danh sách bao gồm "30 Under 30" (30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi) của tạp chí Forbes tại Mỹ năm 2017, "100 Phụ nữ" của BBC năm 2021, "Phụ nữ của năm" của tạp chí TIME năm 2022.

Bộ phim đầu tay của cô trong vai trò đạo diễn Everything I Ever Wanted To Tell My Daughter About Men (Tất cả những điều tôi từng muốn nói với con gái tôi về đàn ông) đã đoạt giải phim hay nhất tại Liên hoan phim Độc lập Cannes năm 2022. Cô cũng từng làm việc tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).