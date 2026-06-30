'Cô gái đẹp nhất thế giới' lên xe hoa

"Cô gái đẹp nhất thế giới" Thylane Blondeau lên xe hoa ở tuổi 25 ẢNH: AFP

Theo People, Thylane Blondeau - Ben Attal tổ chức hôn lễ riêng tư tại Paris (Pháp) vào ngày 29.6 với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết. Trên trang Instagram có hơn 6,7 triệu người theo dõi, mỹ nhân 25 tuổi đăng tải nhiều hình ảnh lên mục story, hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại. Người đẹp sinh năm 2001 dậy từ sớm để trang điểm, làm tóc, lựa chọn trang phục trước khi sánh đôi hạnh phúc cùng chú rể trên chiếc xe cổ Porsche 356 Speedster, làm thủ tục ở tòa thị chính, chụp ảnh kỷ niệm với người thân, bạn bè…

Thylane Blondeau xuất hiện trang nhã, thanh lịch trong ngày cưới khi diện chiếc váy trắng trơn dài chấm đất với áo choàng kín đáo cùng những đường nét tối giản, tinh tế. Người mẫu 25 tuổi kết hợp kiểu tóc búi cao cài hoa, tôn đường nét gương mặt sắc sảo. Mỹ nhân liên tục nở nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt hạnh phúc khi sánh đôi cùng chú rể lịch lãm, nam tính và nhận những lời chúc phúc từ những người thân yêu.

Thylane Blondeau - Ben Attal hạnh phúc trong ngày cưới. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2020, giữ chuyện tình kín tiếng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Thylane Blondeau

Đám cưới của Thylane Blondeau - Ben Attal diễn ra chỉ ba tháng sau khi "cô gái đẹp nhất thế giới" công bố tin đính hôn trên trang cá nhân. Trong bức ảnh được chia sẻ hồi tháng 3, người mẫu sinh năm 2001 khoe nhẫn đính hôn cùng giây phút thân mật bên bạn đời và bày tỏ: "Tôi đã nói đồng ý với người bạn thân nhất của mình. Chúc mừng cho tình yêu vĩnh cửu". Được biết, người đẹp đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai khi cả hai có chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn ở Hy Lạp.

Mối tình của Thylane Blondeau và Ben Attal nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè hai bên. Bà Véronika Loubry - mẹ của Blondeau, đáp lại tin con gái đính hôn: "Cuộc sống gần đây đã mang đến cho mẹ không ít sóng gió, nhưng hôm nay, được chứng kiến con đính hôn với chàng rể tuyệt vời nhất khiến mẹ cảm thấy như một tia nắng nhỏ cuối cùng cũng xuyên qua những đám mây. Xin chúc mừng hai con, những người mẹ yêu thương. Mẹ nóng lòng được chuẩn bị cho đám cưới rồi!".

Thylane Blondeau nổi tiếng từ nhỏ với danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới" ẢNH: AFP

Thylane Blondeau sinh năm 2001 tại Pháp, là con gái của cầu thủ Patrick Blondeau và diễn viên - MC Véronika Loubry. Cô được phát hiện từ lúc 3 tuổi, trình diễn trong show thời trang của Jean Paul Gaultier và trở nên nổi tiếng năm 6 tuổi sau khi xuất hiện trong một buổi chụp hình cho Vogue Enfants và được mệnh danh là "cô gái đẹp nhất thế giới".

Danh xưng này đưa người đẹp Pháp nổi tiếng khắp thế giới song cũng khiến cô sớm đối diện với những vấn đề tiêu cực. "Mọi người thường gọi tôi là 'cô gái đẹp nhất thế giới' và tôi đáp lại: Tôi không phải như vậy đâu, tôi chỉ là một em bé đang chơi iPad thôi. Ngay cả đến hiện tại, mọi người vẫn sẽ gọi tôi với danh xưng đó hay khen ngợi tôi là cô gái xinh đẹp nhất, tôi chỉ đáp lại: Đó không phải là tôi, tôi chỉ là một con người bình thường, một cô gái trẻ mà thôi", Blondeau chia sẻ.

Hiện Thylane Blondeau hoạt động với vai trò người mẫu, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng trên mạng xã hội đồng thời là một doanh nhân trẻ nhiều hoài bão. Dự án kinh doanh gần đây nhất của người đẹp 10X là xây dựng một thương hiệu làm đẹp và chăm sóc tóc. Chân dài sinh năm 2001 làm việc với những thương hiệu lớn: Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss… Trên mạng xã hội, Blondeau liên tục cập nhật hình ảnh về lịch trình làm việc bận rộn cùng cuộc sống xa hoa, phong cách thời thượng của mình.