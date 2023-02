Cô gái đi xe máy lạc vào đường cao tốc, được xe cứu thương chở ra ngoài

Khoảng 14 giờ 15 ngày 15.2, sau khi chuyển bệnh nhân lên TP.HCM, xe cứu thương từ thiện của nhóm San Sẻ Yêu Thương (thuộc Hội Từ thiện TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) trở về Tiền Giang và lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cô gái điều khiển xe máy đi nhầm vào đường cao tốc được xe cứu thương đưa ra ngoài LÊ LANG

Khi đến đoạn Km31, thuộc địa bàn TP.Tân An (Long An), tài xế phát hiện một cô gái khoảng 24 tuổi điều khiển xe máy đi lạc vào đường cao tốc. Lúc này, tài xế ra hiệu cho cô gái dừng xe lại và đưa xe máy cùng cô gái lên xe cứu thương, chở ra khỏi đường cao tốc an toàn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh V. (tài xế xe cứu thương nêu trên) cho biết, thấy cô gái lưu thông như vậy rất nguy hiểm nên anh hỗ trợ đưa ra khỏi đường cao tốc.

Cô gái vui mừng cảm ơn vì được xe cứu thương chở ra khỏi đường cao tốc LÊ LANG

Qua hỏi thăm, cô gái cho biết quê ở H.Giồng Riềng (Kiên Giang), lên TP.HCM làm công nhân. Hôm nay 15.2, chạy xe máy về quê mà không rành đường nên đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại di động rồi bị lạc vào đường cao tốc.

Thời gian qua có rất nhiều xe máy chạy lạc vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương do xem bản đồ trên điện thoại di động. Cũng trên tuyến đường này đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông chết người do người chạy xe máy và người đi bộ vào đường cao tốc va chạm với xe ô tô lưu thông trên đường.