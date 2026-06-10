Cô gái được gọi là 'hoa khôi bóng chuyền'

Trần Thu Hiền được gọi là hoa khôi bóng chuyền khi nhận được nhiều danh hiệu hoa khôi trong các giải đấu ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Luôn nỗ lực nhiều hơn

Hoa khôi bóng chuyền 19 tuổi này quê ở xã Sơn Linh, Quảng Ngãi (trước thuộc H.Sơn Hà, Quảng Ngãi). Hiền nhớ lại: "Ngày đó, sau khi làm xong việc, em thường cùng đám bạn trong xóm rủ nhau ra sân bóng chơi cho vui. Chính những buổi chiều như thế đã khiến em bắt đầu yêu bóng chuyền từ năm lớp 7".

Theo Hiền, ban đầu bóng chuyền đơn giản chỉ là trò chơi giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ lao động. Thế nhưng cảm giác hạnh phúc mỗi khi được chạm tay vào trái bóng, được chạy nhảy trên sân đã khiến tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng. "Bóng chuyền vẫn là môn thể thao em yêu thích nhất", nữ sinh chia sẻ.

Gương mặt khả ái của nữ vận động viên bóng chuyền người Quảng Ngãi ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Hiền từng khoác áo đội bóng của trường và lớp bồi dưỡng bóng chuyền H.Sơn Hà (cũ), nơi Hiền từng theo học để nâng cao kỹ năng.

Nữ sinh thừa nhận bản thân không phải là người có năng khiếu nổi bật ngay từ đầu. "Em chơi không quá hay. Nhưng em cảm thấy mình tiến bộ hơn mỗi ngày nhờ sự chỉ bảo tận tình của các thầy", Hiền nói.

Nữ sinh Trường ĐH Phạm Văn Đồng ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Ngoài thời gian học tập tại trường, Hiền dành phần lớn buổi chiều và buổi tối để tham gia các buổi tập. Lịch trình của nữ sinh khá đều đặn, buổi sáng lên giảng đường, buổi chiều và tối dành cho tập luyện.

Hiện tại, Hiền là gương mặt được nhiều người biết đến trong các giải đấu bóng chuyền phong trào ở Quảng Ngãi. Đáng chú ý, ở hầu hết các giải đấu mà Hiền tham gia, nữ sinh này đều nhận được danh hiệu hoa khôi.

Như năm 2024, cô giành danh hiệu hoa khôi bóng chuyền H.Sơn Hà và hoa khôi bóng chuyền tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2025, Hiền tiếp tục nhận được hai danh hiệu này. Đến năm 2026, nữ sinh được trao danh hiệu hoa khôi sinh viên tỉnh Quảng Ngãi...

Đã rất nhiều lần Hiền nhận danh hiệu hoa khôi trong các giải đấu bóng chuyền ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Nhắc về những lần được xướng tên nhận giải, cô gái chơi ở vị trí biên 2 (thuộc khu vực lưới bên phải, vị trí số 2, là điểm tấn công chiến thuật rất quan trọng, đặc biệt dành cho các pha đánh bóng tầm cao hoặc đập bóng sau vạch 3 mét - PV) vẫn không giấu được sự xúc động.

"Được khán giả yêu mến gọi là hoa khôi là niềm vinh dự rất lớn mà em chưa từng dám nghĩ tới. Mỗi danh hiệu đều mang đến cảm xúc đặc biệt, vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ vì không nghĩ mình lại nhận được nhiều sự yêu thương đến vậy", Hiền bộc bạch.

Theo Hiền, điều giúp cô nhận được tình cảm của khán giả không nằm ở ngoại hình mà ở sự chân thành. "Trên sân bóng, em luôn cố gắng thi đấu hết mình. Em nghĩ mọi người cảm nhận được tinh thần của một cô gái luôn muốn khẳng định bản thân bằng nỗ lực chứ không chỉ bằng vẻ bề ngoài", nữ sinh nói.

Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng là những áp lực không nhỏ. "Nhiều lúc em sợ mình chỉ được nhớ đến như một "bình hoa di động". Vì vậy em luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng tập luyện nhiều hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người", cô gái có ngoại hình thu hút và gương mặt khả ái này chia sẻ.

Cô gái này có niềm đam mê đặc biệt với bóng chuyền ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Ước mơ của hoa khôi bóng chuyền

Trong ký ức của Hiền, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải lúc nhận danh hiệu hoa khôi mà là những trận đấu đầy cảm xúc cùng đồng đội. Hiền kể: "Có những trận đội em bị dẫn trước khá xa, nhưng tất cả vẫn nắm tay nhau, động viên nhau chiến đấu đến cùng và lội ngược dòng thành công. Cảm giác ấy, mùi vị của mồ hôi và niềm tin dành cho đồng đội là thứ em không bao giờ quên".

Suốt hành trình theo đuổi bóng chuyền, Hiền cho biết gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất. "Gia đình em luôn ủng hộ mọi quyết định của em", Hiền nói.

Dù được biết đến nhiều qua các giải bóng chuyền, nữ sinh khẳng định định hướng chính của mình vẫn là ngành sư phạm mầm non. "Em đến với bóng chuyền vì đam mê và vì sức khỏe. Còn ước mơ nghề nghiệp của em là trở thành một giáo viên mầm non", Hiền cho biết.

Vẻ ngoài thu hút của hoa khôi bóng chuyền ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình là một "hoa khôi" hay một "vận động viên giỏi"? Hiền trả lời không chút do dự: "Chắc chắn là em muốn mọi người biết đến em với tư cách một người chơi bóng giỏi. Danh hiệu hoa khôi rồi có thể nhạt nhòa theo năm tháng. Em biết mình chưa phải người đánh bóng chuyền xuất sắc, nhưng em sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày".



Trước mắt, Hiền đặt mục tiêu hoàn thành tốt việc học, đồng thời tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với bóng chuyền. Còn xa hơn, điều Hiền mong muốn không phải những danh hiệu hay sự nổi tiếng. "Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội", nữ sinh năm nhất chia sẻ.



