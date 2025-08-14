Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Cô gái hát giống cố danh ca Ngọc Lan tiếp tục gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
14/08/2025 19:10 GMT+7

Màn hóa thân của Mỹ Oanh trên sân khấu 'Biến hóa bất ngờ' khiến dàn giám khảo trầm trồ vì giống với danh ca Ngọc Lan.

Cô gái hát giống cố danh ca Ngọc Lan tiếp tục gây chú ý - Ảnh 1.

Mỹ Oanh gây ấn tượng vì giọng hát và tạo hình giống với danh ca Ngọc Lan

Ảnh: BTC

Tập 15 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của thí sinh Mỹ Oanh (hóa thân thành danh ca Ngọc Lan), Lâm Ngọc Trọng (hóa thân thành Trúc Nhân) và Trung Tín (hóa thân thành Ngọc Ánh). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có khách mời là ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Đoan Trang.

Trong đêm tranh tài, Mỹ Oanh hóa thân thành cố danh ca Ngọc Lan, thể hiện ca khúc nhạc ngoại lời Việt - Xin thời gian ngừng trôi. Cô gây ấn tượng bởi chất giọng giống với thần tượng, cùng phong cách biểu diễn nhiều cảm xúc. Sự kết hợp giữa âm nhạc và diễn xuất giúp Mỹ Oanh chinh phục được ban giám khảo.

Dàn giám khảo trầm trồ trước bản sao ca sĩ Ngọc Lan

Ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, Mỹ Lệ ngỡ ngàng vì giọng hát của nữ thí sinh giống hệt như cố danh ca Ngọc Lan. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Em vừa cất giọng là mọi người phải giật mình. Tôi cứ tưởng là Ngọc Lan thật đang hát. Danh ca Ngọc Lan là thần tượng của tôi. Nên từ thời điểm bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi hát rất nhiều bài của chị ấy, nhưng không bao giờ giống như vậy. Không ngờ có một cô bé hát giống hệt danh ca Ngọc Lan”.

Cô gái hát giống cố danh ca Ngọc Lan tiếp tục gây chú ý - Ảnh 2.

Dàn giám khảo thích thú trước màn thể hiện của thí sinh Mỹ Oanh

Ảnh: BTC

Giám khảo Đoan Trang tấm tắc khen: “Khi em cất giọng hát lên, chị nổi cả da gà. Chữ “bên” trong câu hát đầu tiên “Rượu nồng cạn chén bên người” rất giống danh ca Ngọc Lan”. Đoan Trang nói thêm thời nữ danh ca nổi tiếng, cô còn khá nhỏ. Nữ giám khảo chỉ cảm nhận đó là một người nghệ sĩ sở hữu sự “trong suốt”, mong manh trong giọng hát. Điều đó được Mỹ Oanh thể hiện rõ trong phần trình diễn của mình.

Vốn là giám khảo xuyên suốt chương trình Biến hóa bất ngờ, NSƯT Đại Nghĩa không khỏi trầm trồ: “Tôi theo dõi bạn từ nhiều tuần và cảm nhận bạn có một tâm hồn rất nhạy cảm và một trái tim rung cảm của người nghệ sĩ. Vậy nên khi bạn trình diễn không chỉ về giọng hát mà còn thể hiện cách thẩm thấu âm nhạc và chính điều đó truyền tải đến người nghe”.

Đại Nghĩa đánh giá phần hát Xin thời gian ngừng trôi của Mỹ Oanh giống như cách mà ca sĩ Ngọc Lan từng thể hiện. Nam giám khảo nhắn nhủ thêm: “Tôi rất yêu thích giọng hát trong veo của cô Ngọc Lan và bạn là người làm được điều đó. Không chỉ sao chép màu sắc giọng hát mà còn tái hiện tinh thần của danh ca Ngọc Lan trên sân khấu này một cách tròn trịa”.

