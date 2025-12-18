Cô gái hát giữa ‘tọa độ lửa’: Những câu chuyện lần đầu được kể

Dựa trên câu chuyện xúc động về cuộc đời và ký ức chiến tranh của cựu thanh niên xung phong Trần Thị Thành, chương trình giao lưu "Những câu chuyện thời hoa lửa" do Trung ương Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, sẽ mang đến cho khán giả một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ hôm nay. Chương trình được phát sóng trực tuyến hôm nay trên các nền tảng: thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên và TikTok Thanh Niên.

Nhân vật trung tâm của buổi giao lưu là bà Trần Thị Thành (80 tuổi, trú phường Đồng Sơn, Quảng Trị), cựu thanh niên xung phong tuyến lửa 12A, người được đồng đội gọi bằng cái tên đầy kính trọng: "thiếu nữ thép của Trường Sơn". Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà cùng đồng đội đã sống, chiến đấu và hy sinh tuổi thanh xuân trên con đường 12A huyết mạch, nơi bom đạn dội xuống gần như mỗi ngày, mỗi đêm.



Đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng dũng cảm, câu chuyện bà Thành từng đứng hát trên quả bom nổ chậm để trấn an tinh thần đồng đội, bảo đảm thông đường cho đoàn xe ra tiền tuyến, không chỉ là một ký ức cá nhân mà đã trở thành lát cắt tiêu biểu cho tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của thế hệ thanh niên Việt Nam thời hoa lửa. Đó là tinh thần sẵn sàng lấy thân mình che chở cho con đường, cho mạch máu giao thông chiến lược, cho sự sống của đồng đội và thắng lợi chung của dân tộc.

Trong chương trình giao lưu, bà Trần Thị Thành sẽ trực tiếp kể lại những khoảnh khắc sinh tử nơi tuyến lửa 12A, từ những đêm bom nổ chậm, những lần lấp hố bom trong mưa lửa, đến nỗi đau tận cùng khi chứng kiến đồng đội, trong đó có cả người thân ruột thịt, mãi mãi nằm lại giữa rừng Trường Sơn. Những câu chuyện ấy không được kể bằng bi lụy, mà bằng giọng điệu điềm tĩnh, chân thành của một người đã đi qua mất mát, hiểu rõ giá trị của hòa bình và luôn tin vào tương lai.

Đồng hành cùng bà Thành trong buổi giao lưu là hai đại diện trẻ: Trần Bá Cường, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Duyên hải miền Trung của Báo Thanh Niên, và Đào Thị Thanh Xuân, sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế. Cuộc trò chuyện giữa ba thế hệ sẽ diễn ra lúc 14 giờ hôm nay, người đi qua chiến tranh, người đang làm báo và người đang ngồi trên giảng đường, hứa hẹn tạo nên một không gian đối thoại gần gũi, sâu lắng nhưng cũng đầy cảm hứng.

Thông qua những câu hỏi, chia sẻ và suy ngẫm của các bạn trẻ, chương trình không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn mở ra những liên hệ trực tiếp với hiện tại: thế hệ trẻ hôm nay cần sống, học tập và cống hiến như thế nào để xứng đáng với những hy sinh của cha anh. Những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc của bà Trần Thị Thành, về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm với cộng đồng, về khát vọng xây dựng đất nước, sẽ được gửi gắm trực tiếp đến thanh niên trong bối cảnh mới của thời bình.

"Những câu chuyện thời hoa lửa" không chỉ là một chương trình giao lưu, mà là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và tương lai. Ở đó, những ký ức bom đạn không nhằm khơi gợi nỗi đau, mà để nhắc nhớ về giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm tiếp nối. Và câu chuyện của bà Trần Thị Thành, người phụ nữ từng đứng hát trên quả bom nổ chậm, sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa niềm tin, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng: giữ gìn tương lai đất nước cũng cần một bản lĩnh kiên cường như đã từng giữ con đường Trường Sơn năm xưa.